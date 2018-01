Programación Domingo 7 de Enero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Johan Svendsen (compositor noruego, 1840-1911)

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Ludwig van Beethoven

Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25

Peter-Lukas Graf, flauta

Franco Gulli, violín

Bruno Giuranna, viola

Ralph Vaughan Williams

Cinco variantes de Dives y Lazarus para arpa y orquesta de cuerdas

Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt

08.00

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Bruno Gelber, piano

Franz Krommer (Viena, 1759-1831)

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Alexandre Tansman (compositor polaco, 1897-1986)

Suite “in modo polonico” para guitarra

Alain Prévost, guitarra

09.00

Jean-Marie Leclair (compositor y violinista francés, 1697-1764)

Sonata para dos violines en Re mayor, op.3, Nº6

Dominique y Raymond D’Arco, dúo de violines

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Wolfgang Amadeus Mozart

Misera, dove son!, aria de concierto K.369

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

Malcolm Arnold

Tres shanties para quinteto de vientos, op.4

Quinteto de Vientos de Bergen

10.00

Edvard Grieg

Piezas líricas, Libro Nº5, op.54

Leif Ove Andsnes

Henry Purcell

Dos fantasías, Z.733 y Z.734

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta y coro femenino, L.91

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

11.00

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1,

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Francesco Manfredini (compositor italiano, 1684-1762)

Concerto grosso en Do mayor, “para la Santísima Navidad”, op.3

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Josquin Desprez (compositor francoflamenco, nacido hacia 1450 -1521)

Miserere mei Deus

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

12.00

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, S.63

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Gábor Janota, fagot

François Couperin

Primer concierto real para dos claves en Sol mayor

Laurence Boulay y Françoise Lengellé, dúo de claves

Aaron Copland

Suite del ballet “Billy the Kid”

New Philharmonia Orchestra / Aaron Copland

13.00

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº154:” Mi amadísimo Jesús está perdido “, BWV 154

Orquesta Barroca de Amsterdam y Coro Barroco de Amsterdam / Ton Koopman

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Wilhelm Kempff, piano

Lars-Erik Larsson (compositor sueco, 1908-1986)

Concertino para oboe y orquesta de cuerdas, op.45, Nº2

Helén Jahren, oboe

Musica Vitae / Lennart Hedwall

14.00

Juan Bautista Plaza (compositor venezolano, 1898-1965)

Fuga criolla

Orquesta de Cámara Mayo / Mario Benzecry

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta dulce, flauta travesera y orquesta en mi menor, TWV 52

John Turner, flauta dulce

Stephen Preston, flauta travesera

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Leonardo Velázquez (compositor mexicano, 1935-2004)

Variaciones para clarinete y piano

Luis Rossi, clarinete; Diana Schneider, piano

Johannes Brahms

Piezas festivas y conmemorativas para coro a ocho voces a cappella, op.109

Corydon Singers / Matthew Best

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Fa mayor, op.39, Nº2, G.338

Ensemble 415

15.00

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras, op.38

Carmen María Ros y Manuel García Ferrer, guitarra

Roy Harris

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Eric Hoeprich, clarinete

Lucy Van Dael y Alda Stuurop, violines

Wim ten Have, viola

Wouter Möller, chelo

16.00

Jaromir Weinberger

“Polka y Fuga” de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Johann Krieger

Queridos vinos y risas

Adam Krieger

El brillo del amor, No ha sido fiel al compromiso, El poder del amor reina día y noche y El vino del Rin

Andreas Scholl, contratenor

Karl Ernst Schröder, laúd

Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines

Alix Verzier, chelo

Markus Märkl, clave

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Nobuko Imai, viola

Academy of St Martin in the FIelds / Neville Marriner

Gioachino Rossini

Dúo para chelo y contrabajo en Re mayor

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

17.00

Nicolaus Cracoviensis

Danza de los aldeanos

Jacob Paix

Ungaresca

Giovanni Picchi

Ballo húngaro

Autor anónimo

Danzas del libro de Tabulatura de János Kájoni

Camerata Hungarica / Lászlo Czidra

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición

Evgeny Kissin, piano

Maurice Delage

Cuatro poemas hindúes

Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano

Ensamble Instrumental

18.00

Los Especiales de La 96.7: Ingrid Fliter

23:00

Música de salón