Programación Domingo 6 de Septiembre

Medianoche digital (Boris)

Historias de noche (Pablo Fiorentini)

La Trasnoche de La 96.7

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Ensamble de vientos de Bucarest / Constantin Silvestri

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, “Escocesa”

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre Sacha, op.2

Tatjana Franová, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VII: h1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Leonard Bernstein

Sinfonía Nº1, “Jeremías”, para mezzosoprano y orquesta

Christa Ludwig, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

George Frideric Handel

Sinfonía del Acto I de la ópera Saúl

The English Concert / Trevor Pinnock

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre melodías populares de Sussex para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

César Franck

Preludio, coral y fuga para piano

Artur Rubinstein, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Sinfonía Nº7 en Do mayor, Hob.I:7, “El mediodía”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók

Danzas populares rumanas para piano

Claude Helffer, piano

Franz Schubert

Ocho danzas alemanas, de D.783 y 790 (arreglo para metales de Roger Harvey)

London Brass

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Paul Hindemith

Piezas de danza, op.19

Hans Petermandl, piano

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

Seré curioso (Pablo Milrud)

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

La Voz Humana (Víctor Torres)

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

Especiales: Centenario de la Radio