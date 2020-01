Programación Domingo 5 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Johan Svendsen (compositor noruego, 1840-1911)

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Ludwig van Beethoven

Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25

Peter-Lukas Graf, flauta

Franco Gulli, violín

Bruno Giuranna, viola

Ralph Vaughan Williams

Cinco variantes de Dives y Lazarus para arpa y orquesta de cuerdas

Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt

08.00

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Bruno Gelber, piano

Franz Krommer (Viena, 1759-1831)

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Alexandre Tansman (compositor polaco, 1897-1986)

Suite “in modo polonico” para guitarra

Alain Prévost, guitarra

09.00

Jean-Marie Leclair (compositor y violinista francés, 1697-1764)

Sonata para dos violines en Re mayor, op.3, Nº6

Dominique y Raymond D’Arco, dúo de violines

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Wolfgang Amadeus Mozart

Misera, dove son!, aria de concierto K.369

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

Malcolm Arnold

Tres shanties para quinteto de vientos, op.4

Quinteto de Vientos de Bergen

10.00

Edvard Grieg

Piezas líricas, Libro Nº5, op.54

Leif Ove Andsnes

Henry Purcell

Dos fantasías, Z.733 y Z.734

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta y coro femenino, L.91

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

11.00

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Ulrich Koch, viola

Sachito Nakamura, piano

Alessandro Scarlatti

– Folía para clave en re menor

– Toccata y fuga para clave en la menor

Alexander Weimann, clave

Robert Schumann

Obertura Manfredo, op.115

Orquesta Filarmónica de Berlín / Wilhelm Furtwängler

Claude Debussy

Rapsodia para saxo y orquesta, L.98

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

12.00

Domenico Scarlatti

– Sonata para clave en fa menor, K.239

– Sonata para clave en La mayor, K.208

– Sonata para clave en Do mayor, K.72

Alexandre Tharaud, piano

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches. Suite

Orquesta Sinfónica de Boston / Aaron Copland

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 1, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para cuerdas en Mi mayor, RV270, “Il Riposo”, “Concerto per il Natale”

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

13.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor, Hob.I:47

L´estro armonico / Derek Solomons

Paul Dukas

– Preludio elegíaco

– El lamento lejano del fauno

Margaret Fingerhut, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para dos chalumeaux y orquesta en re menor

Colin Lawson y Michael Harris, chalumeaux

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Hector Berlioz

“Cacería real y tormenta”, de la ópera “Los Troyanos”

Coro de la Sinfónica de Baltimore

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

14.00

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

Georg Christoph Wagenseil (compositor austríaco, 1715-1777)

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara “Dall Arco” de Budapest / Jack Martin Händler

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº1 en fa menor, op.1, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Marc-Antoine Charpentier

Suite “El descenso de Orfeo a los infiernos”, H.488 (H = Hitchcock)

Les Arts Florissants / William Christie

15.00

Mili Balakirev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1

Malcolm Binns, piano

The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Michael Nyman (Compositor inglés nacido en 1944)

Cuarteto Nº2

Cuarteto Balanescu

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

16.00

Carlos Guastavino

“El sampedrino”, “Severa Villafañe”, “Pueblito mi pueblo” y “La siempre viva”

Graciela Oddone, soprano

Carlos Groisman, guitarra

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Ernst Mielck (Compositor finés, 1877 – 1899)

Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.8

John Storgårds, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Michel Richard Delalande

Segunda fantasía o Capricho que el rey solicitaba a menudo

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

17.00

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

John O’Conor, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto en modo galante para chelo y orquesta

Robert Cohen, chelo

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Claude Gervaise (Compositor francés, 1525 – 1583)

Danzas del Renacimiento francés

Cuarteto Mandel

Giuseppe Verdi

“La vita è inferno all`infelice” de la ópera La forza del destino

Lando Bartolini, tenor

Orquesta Filarmónica de Budapest / Tamás Pál

18.00

Manuel de Falla

Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Antonio Caldara

Alma del core

Sumi Jo, soprano

Vincenzo Scalera, piano

19.00

Toshiro Mayuzumi

Rapsodia rumba

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Takuo Yuasa

Robert Schumann

Amor de poeta, op-48, ciclo de canciones sobre poemas de Heinrich Heine

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio

London Classical Players / Roger Norrington

20.00

Béla Bartók

Cuarteto N°4, op.28

Cuarteto Emerson

Ernest Chausson

Música incidental para La tempestad de Shakespeare, op.18 (1888)

Laurence Dale, tenor

Rephaëlle Farman, soprano

Marie-Ange Todorovitch, mezzosoprano

Francois Le Roux y Jean-Philippe Lafont, barítonos

Ensamble Orquestal de París / Jean-Jacques Kantorow

21.00

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Mi bemol mayor, op.96

Trío Parnassus

Alice Mary Smith

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en la menor

Barbara Schlick, soprano

Europa Galante / Fabio Biondi

22.00

Étienne Méhul

Obertura de la ópera La caza de joven Henri

Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

Franz Liszt

Tres sonetos de Petrarca

Lazar Berman, piano

Manuel Ponce

Concierto del Sur para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

23.00

Música de salón

Francesco Corbetta

Preludio, Chacona y Alemanda predilecta del autor

Jakob Lindberg, guitarra barroca

Georgy Catoire

Cuarteto para piano y cuerdas en la menor

Room Music

Carl Philip Emanuel Bach

Doce variaciones sobre la Follia para teclado

Robert Wodlley, clave

Ángel Rodamilans

Amor, El bálsamo, Vamos a Belén y El nombre de María, canciones

María Teresa Garrigosa, soprano

Patrycja Bronisz, violín

Emili Blasco, piano