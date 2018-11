Programación Domingo 4 de Noviembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Antonio Salieri

Scherzi instrumentales en estilo fugado para cuarteto de cuerdas

Peter Thomas, violín

Jonathan Rees, violín

Tomas Tichauer, viola

Nicholas Cooper, chelo

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº3, R.334

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Robert Schumann

Tres canciones del Liederkreis, op.39:

–“Noche de luna”

–“Conversación en el bosque”

-“Noche de primavera”

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

George Frideric Handel

-Zadok the Priest, HWV 258. Anthem de coronación

-The King Shall Rejoice, HWV 260. Anthem de coronación

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº35 en La bemol mayor, Hob.XVI:43

Liubov Timofeieva, piano

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Música en el CCK (Margarita Pollini)

14.00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón