Programación Domingo 4 de Agosto

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

William Sterndale Bennett (compositor inglés, 1816-1875)

Obertura “Las náyades”, op.15

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Ottorino Respighi

Los pájaros, suite para pequeña orquesta

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Zoltan Kocsis, piano

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Schubert

Cuarto movimiento de la Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, “Trágica”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Domenico Scarlatti

-Sonata para clave en Do mayor, K.514

– Sonata para clave en re menor, K.64

Alexandre Tharaud, piano

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Música en el CCK (Margarita Pollini)

14.00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón

Teresa Carreño

Elegía N°1, op.17

Clara Rodríguez, piano

Orlando Gibbons

Los gritos de Londres, consort song

Ensamble Vocal Red Byrd

Fretwork

Johann Schobert

Trío en Fa mayor, op.16, Nº4

Luciano Sgrizzi, piano

Chiara Banchini, violín

Philipp Bosbach, cello

Carl Loewe

Amor de mujer, op.60, ciclo de canciones

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Cord Garben, piano