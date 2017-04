Programación Domingo 30 de Abril

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Los palabristas (Esteban Peicovich)

04.00

La trasnoche de la 96.7

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Eva Knardahl, piano

François Couperin

Concierto real Nº1 en Sol mayor

Thomas Brandis, violín

Heinz Holliger, oboe

Aurèle Nicolet, flauta

Josef Ulsamer, viola da gamba

Manfred Sax, fagot

Christiane Jaccottet, clave

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, “Tempestad”

Maria-João Pires, piano

Ottorino Respighi

Impresiones brasileñas, suite para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, “La Trucha”

András Schiff, piano

Miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Arnold Bax

El bosque feliz, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y cuerdas en Re mayor

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano Nº3 en re menor, K.397

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Momentos Musicales

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.33

Howard Shelley, piano

Ernesto Nazareth

Odeón (transcripto para trío de guitarras)

Trío oblongo, guitarras

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso para tres grupos de cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

La cantata del domingo (Mario Videla)

09.00

El jardín de las delicias (Jorge Araoz Badi)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Los secretos de la abuela (Guillermo Zalcman)

14:00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los sonidos del viento (Mariano Rey)

16.00

La voz humana (Víctor Torres)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un programa de ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón