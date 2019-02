Programación Domingo 3 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Michael Haydn

Sinfonía Nº18 en Do mayor, P.10

Bournemouth Sinfonietta / Harold Farberman

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

08.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

César Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Gioachino Rossini

“Serena i vaghi rai… Bel raggio lusinghier” de la ópera Semiramide

Cecilia Bartoli, soprano

Orquesta y Coro del Teatro la Fenice / Ion Marin

09.00

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº6 en Sol mayor, BWV 1019

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Claude Debussy

“Iberia” de Imágenes para orquesta, L.122, Nº2

Orquesta Sinfónica de la NBC / Arturo Toscanini (registro tomado en 1952)

Gustav Mahler

Siete canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono

David Lutz, piano

10.00

Zoltán Kodály

Siete piezas para piano, op.11

Kornél Zempléni, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Johann Strauss (hijo)

Aceleraciones, vals op.234

Orquesta Filarmónica de Viena / Robert Stolz

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Re mayor, Hob.II:15

Sexteto de viento de Budapest

11.00

Gustav Holst

St. Paul’s Suite, op.29, Nº2

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carlos Guastavino

Dos cantilenas:

-Santa Fe antiguo

-Trébol

Alfredo Corral, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, WoO34, “Gran sinfonía nacional”

The Philharmonia / Francesco D’ Avalos

Juan Pedro Franze

Pequeño homenaje a Carl Philipp Emmanuel Bach

Mercedes Pomilio, clave

12.00

Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)

Flores de la montaña, para trío

Tre Musici

André Cardinal Destouches (compositor francés, 1672-1749)

Suite de la ópera-ballet “Los elementos”

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1 (arreglo orquestal de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Rondó para piano en Do mayor, op.51, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Giovanni Girolamo Kapsberger

Cuatro danzas para laúd:

– Gagliarda 1a

– Gagliarda 10a

– Corrente 7a

– Corrente 2a

Paul O’Dette, laúd

13.00

Joseph Haydn

Trío Nº27 en Do mayor, Hob.XV:27

Trío de Oslo

Øistein Sommerfeldt (compositor noruego, 1919-1994)

Paisaje noruego, para guitarra, op.61

Stein Erik Olsen, guitarra

Johann Gottlieb Graun

Concierto para viola da gamba y orquesta

Jan Freiheit, viola da gamba

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Johannes Brahms

Tres canciones:

-Si sólo hubieras sonreído, op.57, Nº2

-Amor y primavera I op.3, Nº2

-Amor y primavera II op.3, Nº3

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

14.00

Frédéric Chopin

Dos nocturnos para piano:

-Nº1 en si bemol menor, op.9, Nº1

-Nº2 en Mi bemol mayor, op.9, Nº2

Artur Rubinstein, piano

Christoph Nichelmann (compositor alemán, 1717-1762)

Concierto para clave y orquesta en re menor

Raphael Alpermann, fortepiano

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Claudio Monteverdi

Lamento de Arianna. “Lasciate mi morire”

Veronique Gens, soprano

Le Concert d’Astrée / Emmanuel Haïm

Johann Baptist Vanhal

Divertimento para violín, viola y contrabajo

Konrad Other, violín

Helmut Löchel, viola

Barbara Sanderling, contrabajo

15.00

Carl Czerny

Gran sonata brillante

Duo Tal & Groethusen

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

16.00

Dora Pejačević (compositora croata, 1885 – 1923)

Cuarteto con piano en re menor, op.25

Oliver Triendl, piano

Miembros del Cuarteto Sine Nomine

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia, variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Elsner

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Domenico Zipoli

In hoc mundo, cantata en honor a San Juan (manuscrito encontrado en Bolívia, utilizado en las misiones Jesuíticas)

Rodrigo del Pozo, tenor

L’Harmonie des Saisons / Eric Milnes

Andrés Segovia

Estudio sin luz

Wolfgang Lendle, guitarra

17.00

Igor Stravinsky

Selección de Historia del soldado

Guillaume Depardieu, narrador

Ensamble instrumental / Shlomo Mintz

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor, C.140

Ensamble Romanesca

18.00

Christoph Willibald Gluck

Selección de La clemenza di Tito

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

‎Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

19.00

Antonio Soler

Concierto para dos órganos N°1 en Do mayor

Tini Mathot y Tom Koopman, órgano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El viaje a Reims

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano N°1 en Sol mayor, op.78

Leonidas Kavakos, violín

Yuja Wang, piano

André Jolivet

Concierto para trompeta y orquesta Nº2

Maurice André, trompeta

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Jean Fournet

Grabado en vivo el 11 de marzo de 1976

20.00

Henry Purcell

Dido y Eneas, ópera en tres actos con libreto de Nahum Tate

Emily Von Evera, sorpano

Ben Parry, barítono

Janet Lax, Haanne Mari Ørbaeck, Kate Eckersley, Lucie Skeaping y Sara Stowe, sopranos

Haden Andrewa y Douglas Wooton, tenores

Taverner Choir

Taverner Players / Andrew Parrott

21.00

Jean Sibelius

Sinfonía N°6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

František Krommer (1759-1831)

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Consortium Classsicum

22.00

Gabriel Fauré

Balada para piano en Fa sostenido mayor, op.19

Jean-Philippe Collard, piano

Ferde Grofé

Suite El Gran Cañón del Colorado

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / Lorin Maazel

Andrés Cárdenes, violínPatricia Pratttis Jennings, celesta

23:00

Música de salón

Mihály Mosonyi

Poema musical húngaro, para piano

István Kassai, piano

Matheo de Peruggia

Serà quel zorno may, balada

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

Tor Aulin

Cuatro acuarelas para violín y piano

Nils-Erik Sparf, violin

Bengt Forsberg, piano

Georg Philipp Telemann

Fantasía para flauta travesera N°6 en re menor

Dan Laurin, flauta travesera