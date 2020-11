Programación Domingo 29 de Noviembre

00.00

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Edward Elgar

Música armoniosa Nº2, para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Marc-Antoine Charpentier

Non, non, je ne l’aime plus, H.455

François Piolino, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Dmitri Shostakovich

Suite de la música para la película “Pirogov”, op.76

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Frederic Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Arnold Schönberg

Canciones de cabaret

Jill Gomes, soprano

John Constable, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VII

Helmut Klöckl, flauta

Gerhard Vetter, oboe

Camerata Rhenania / Hanspeter Gmür

Heinrich Franz Von Biber

Sonata Nº5 de las Sonatas Tam aris quam aulis servientes

The Rare Fruits Council

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y cuerdas en sol menor

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Mitsuko Uchida, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Anatol Liadov

Preludio para piano en si menor, op.11, Nº1

Vladimir Mogilevsky, piano

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano en Fa mayor, op.99

Mstislav Rostropovich, chelo

Rudolf Serkin, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Franz Lehár

Oro y plata, vals op.79

Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor

Nicolò Paganini

Tercer movimiento (Rondeau) del Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

François Couperin

Concierto Real Nº2

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento (Allegro) de la Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

George Frideric Handel

Obertura y minué de la ópera “Tamerlano”

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Antonin Dvorák

Polonesa para orquesta en Mi bemol mayor (versión para piano a cuatro manos)

Dúo Crommelynck

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera “Euryanthe”, op.81

Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

