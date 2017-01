Programación Domingo 29 de Enero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Los palabristas

04.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Momentos Musicales

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.664

Claudio Arrau, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Neil Black, oboe

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

08.00

La cantata del domingo (Mario Videla)

09.00

El jardín de las delicias (Jorge Araoz Badi)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Los secretos de la abuela (Guillermo Zalcman)

14:00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los sonidos del viento (Mariano Rey)

16.00

La voz humana (Víctor Torres)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un programa de ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón