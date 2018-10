Programación Domingo 28 de Octubre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Adagio cantabile y allegro vivace de la Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Anner Bylsma, chelo

Jos van Immersel, fortepiano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.9, Nº1, R.181ª

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Johann Strauss (hijo)

– ¡Larga vida a los húngaros!, polca rápida, op.332

– Diarios de la mañana, vals op.279

– Marcha persa, op.289

Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

Frédéric Chopin

Ocho preludios para piano:

-En Do mayor, op.28, Nº1

-En Sol mayor, op.28, Nº3

-En si menor, op.28, Nº6

-En do sostenido menor, op.28, Nº10

-En Re bemol mayor, op.28, Nº15

-En si bemol menor, op.28, Nº16

-En La bemol mayor, op.28, Nº17

-En do menor, op.28, Nº20

Martha Argerich, piano

Francisco Tárrega

Gran jota aragonesa

Daniel Küper, guitarra

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Música en el CCK (Margarita Pollini)

14.00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón