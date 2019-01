Programación Domingo 27 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Sergei Prokofiev

El paso de acero, suite de ballet op.41a

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Do mayor, K.548

Trío Beaux Arts

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Julián Aguirre

El nido ausente, op.50

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

08.00

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.65

Leif Ove Andsnes, piano

Nicolò Porpora (compositor napolitano, 1686-1768)

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Artifizii Musicali

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Sol mayor, G.450

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

09.00

Johann Sebastian Bach

Partita para violín solo Nº1 en si menor, BWV 1002

Henryk Szeryng, violín

Carlos Chávez

Suite del ballet La hija de Cólquide

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Giuseppe Verdi

Stabat Mater

Coro Monteverdi

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

10.00

Manuel de Falla

Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y

orquesta

Alicia De Larrocha, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Rafael Frühbeck de Burgos

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Anner Bylsma, chelo

Jos van Immersel, fortepiano

Georg Muffat (compositor del barroco francés, 1653-1704)

Concerto grosso Nº1 en Re mayor, de la colección Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

11.00

Darius Milhaud

La chimenea del Rey René, op.205

Ensamble Atenea

Georg Philipp Telemann

Suite en Si bemol mayor, “Obertura de los pueblos”

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Sviatoslav Richter, piano

12.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, “Aurora”

Cuarteto Amadeus

Ángel Lasala (Argentina, 1914-2000)

Impresiones de mi tierra

Beatriz Balzi, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Piotr Ilich Chaikovsky

Junio, barcarola, de la suite Las estaciones, op.37b

Mijail Pletnev, piano

13.00

Gioachino Rossini

Andante y variaciones para violín y arpa

Peter-Lukas Graf, flauta

Ursula Holliger, arpa

Julius Röntgen (Alemania, 1855-1932)

Fantasía para violín y piano, op.24

Joan Berhemer, violín

Rob Mann, piano

Jean-Philippe Rameau

Fragmentos de la suite instrumental de la ópera Cástor y Pólux

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Ástor Piazzolla

Concierto para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra de Saint Luke’s / Lalo Schifrin

14.00

Pietro Mascagni

Visión lírica y Gavota de las muñecas

Filarmónica ‘900 / Gianandrea Noseda

Adriano Banchieri (Italia, 1568-1634)

Cuatro madrigales: Madrigale affetuoso, madrigale capriccioso, madrigale alla romana y madrigale alla napolitana

Ensamble Clement Janequin

Ottorino Respighi

Arias y danzas antiguas para laúd, suite Nº1 (transcripción para orquesta)

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Marcha Nº 1 en Do mayor, KV408 y Preludio en Do mayor, KV394

Ton Koopman, clave

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

15.00

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones para chelo y orquesta sobre un tema rococó, op.33

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Astor Piazzolla

Jacinto Chiclana y El títere (textos de Jorge Luis Borges)

Bernard Fink, mezzosoprano

Marcos Fink, bajo-barítono

Carmen Piazzini, piano

16.00

Frederic Curzon

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº9

Ensamble Convivium

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Camargo Guarnieri

Flor de Tremembé

Camerata de las Americas / Joel Sachs

17.00

François Couperin

Segunda lección de tinieblas

Marianne Beate Kielland, mezzosoprano

The King’s Consort / Robert King

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Carlos Baguer

Sinfonía Nº13 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

18.00

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Josef Myslivecek

Octeto para vientos Nº1 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Georges Bizet

Suite de La Arlesiana Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Francesca Caccini

Selección de canciones

Elena Cecchi Fedi, soprano

Capella di Santa Maria degli Angiolini / Gian Luca Lastraioli

19.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade. Suite sinfónica, op.35

Orquesta Sinfínica de Londres / Evgeni Svetlanov

John Georgeadis, solo de violín

20.00

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas en Mi bemol mayor, op.45, Nº5

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Alegri

Edward Elgar

Introducción y Allegro para cuarteto y orquesta de cuerdas, op.47

Rodney Friend y John Willinson, violines

John Chambers, viola

Alexander Cameron, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Maurice Ravel

Tres poemas de Stéphane Mallarmé

Jill Gómez, mezzosoprano

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la BBC / Pierre Boulez

Jan Václav Hugo Voříšek

Fantasía para piano, op.12

Radoslav Kvapil, piano

21.00

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta N°2 en si menor, BWV 1067

Rachel Brown, flauta

The Bandenburg Consort / Roy Goodman

Heitor Villa-Lobos

Noneto

Coro y Conjunto instrumental / Gil Jardim

Sergei Rachmaninov

Danza oriental, op.2, N°2

Vocalise (arreglo para chelo y piano de Lynn Harrell)

Lynn Harrell, chelo

Vladimir Ashkenazy, piano

22.00

Anónimo

Rodrigo Martínez

Juan de Anchieta

Con amores, mi madre

Juan del Encina

Pues que jamás olvidaros

Juan del Encina

Si abrá en este baldrés

Anónimo

Si d’amor pena sentís

Alonso

Tir’allá, que non quiero

Juan del Encina

Fata la parte y Pedro i bien te quiero

Francisco de la Torre

Danza alta

Juan del Encina

¿Qu’es de ti, desconsolado?

Alonso

La tricotea

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Krzysztof Penderecki

Concerto grosso N°1 para tres chelos y orquesta (2001)

Renaud Capuçon, Daniel Müller-Schott y Arto Noras

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Dutoit

Grabado en vivo en el Symphony Hall de Boston, el 2 de noviembre de 2013

23:00

Música de salón

Fernando Sor

Seis melodías de “La flauta mágica de Mozart”, op.19

Les Eisenhardt, guitarra

Luigi Rossi

Lamento de la reina de Suecia

Anne-Sofie von Otter, mezzosoprano

Cappella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Francesco Provenzale

Lamento de la reina de Suecia

Anne-Sofie von Otter, mezzosoprano

Cappella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Francis Poulenc

Aubade. Concierto coreográfico para piano y dieciocho instrumentos

Harmonie Ensemble / Steven Richman