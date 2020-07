Programación Domingo 26 de Julio

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Historias de noche (Pablo Fiorentini)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en fa sostenido menor, BWV 910

Glenn Gould, piano

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Murray Perahia, piano

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante para dos clarinetes, dos violines, viola y contrabajo en Mi bemol mayor

Dieter Klöcker y Waldeman Wandel, clarinetes

Consortium Clasicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Manuel Ponce

Instantáneas mejicanas

Royal Philharmonic Orchestra / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Vladimir Ashkenazy, piano

The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy

William Byrd

O Lord, make Thy servant Elizabeth the Queen

Coro de la Capilla Real de la Torre de Londres / John Williams

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Arabesque para piano en Do mayor, op.18

Artur Rubinstein, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Francis Poulenc

Tres Intermezzos para piano

Pascal Rogé, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Franz Schubert

An die Musik (A la música), D.547

José van Dam, barítono

David Miller, piano

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Marcha para orquesta en Re mayor, K.335

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frédéric Chopin

-Estudio para piano en Mi mayor, op.10, Nº3

-Estudio para piano en Sol bemol mayor, op.10, Nº5 “de las teclas negras”

-Estudio para piano en do menor, op.10, Nº12, “Revolucionario”

Agustin Anievas, piano

Kurt Weill

Suite para orquesta de vientos de “La ópera de los tres centavos”

The London Sinfonietta / David Atherton

Antonio Vivaldi

Concierto para dos violines y orquesta en la menor, R.522, op.3, Nº8

János Rolla, Kálmán Kostyál, violines

Capella Istropolitana / Jaroslav Krecek

Ludwig van Beethoven

Obertura “La consagración de la casa”, op.124

Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Complemento musical

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, “Claro de luna”

Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, “Concierto de Navidad”

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Gabriel Fauré

-Barcarola para piano Nº9 en la menor, op.101

-Barcarola para piano Nº10 en la menor, op.104, Nº2

-Barcarola para piano Nº11 en sol menor, op.105

Paul Crossley, piano