Programación Domingo 24 de Mayo

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Sviatoslav Richter, piano

Heitor Villa-Lobos

Dos estudios y dos preludios para guitarra

Víctor Pellegrini, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Dmitri Kabalevsky

Romeo y Julieta, suite op.56

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

François Devienne

Sonata para fagot y bajo continuo en Do mayor, op.24, Nº4

Klaus Thunemann, fagot

Klauss Stoll, violone

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Aaron Copland

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.9

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Francis Poulenc

Suite francesa

London Wind Orchestra/ Denis Wick

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Lindsay

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitajenko

07.00

Momentos Musicales

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Complemento musical

Sergei Rachmaninov

Sinfonía N°1 en re menor, op.13

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

Cesar Franck

Gran dúo concertante para violín y piano en Mi bemol mayor sobre motivos de Gulistan de Dalayrac, op.14

Mariana Sirbu, violín

Mihail Sarbu, piano