Programación Domingo 23 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral para orquesta

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Rudolf Buchbinder, piano

Aaron Copland

Sinfonía de danzas (1936)

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

08.00

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

George Gershwin: tres canciones

Love is here to stay, Someone to watch over me y But not for me

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

09.00

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Follia”

Ensamble Convivium

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Mauro Giuliani (1781-1829)

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.85

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

10.00

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Sol mayor, op.55

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López-Cobos

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción “Au bord d’une fontaine”, K.359

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

11.00

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº3 (arreglos de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ferruccio Busoni

Pequeña suite para chelo y piano

Carlo Teodoro, chelo

Aldo Orvieto, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola y orquesta en Sol mayor

Simon Standage, viola

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Juan José Castro

-Preludio para piano Nº1, “Preludio”

-Preludio para piano Nº2, “Duendecillos”

-Preludio para piano Nº4, “Para la chingola”

Dora de Marinis, piano

12.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº24 en La mayor, op.20, Nº6, Hob.III:36 (hóboken 3, Nº36)

Cuarteto Tátrai

Ferdinand David (compositor alemán, 1810-1873)

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.12

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Caldara (compositor italiano, 1670 – 1736)

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Klaus-Dieter Brandt, chelo

Alte Musik

Eduardo Alonso-Crespo

Danzas épicas

Carnegie Mellon Wind Ensemble / Eduardo Alonso-Crespo

Frédéric Chopin

Cuatro estudios para piano de su op.10:

– Nº6 en mi bemol menor

– Nº7 en Do mayor

– Nº8 en Fa mayor

– Nº9 en fa menor

Maurizio Pollini, piano

13.00

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, (núm. de catálogo 124)

Claudio Arrau, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y clave en Fa mayor, K.13

Gérard Poulet, violín

Blandine Verlet, clave

Benjamin Godard (compositor francés, 1849-1895)

Obertura de la ópera “Los Güelfos”

Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates

Marin Marais

Suite en Re mayor para flauta, violín y viola da gamba

Ensamble A los Pies del Rey

14.00

Silvestre Revueltas

Homenaje a Federico García Lorca

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Johann Nepomuk Hummel

Gran sonata para piano con mandolina o violín obligado en Do mayor

Alison Stephens, mandolina

Richard Burnett, fortepiano

Francesco Durante

Concierto a cuatro en sol menor

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Valentin Silvestrov (nacido en Ucrania, en 1937)

Dos piezas

Hilary Hahn, violín

Coy Smith, piano

François Couperin

Tres piezas para clave

Blandine Verlet, clave

15.00

Florence Beatriz Price (compositora estadounidense, 1887 – 1953)

Sonata para piano en Mi menor

Ed Bland, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en La mayor

Pinchas Zuckerman, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zuckerman

Nicolò Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor, op.2, Nº3

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

16.00

Antonin Dvorák

Cuarteto con piano Nº1 en Re mayor, op.23

Busch Trío junto con Miguel da Silva en viola

Christoph Willibald Gluck

“Che puro ciel” y “Che farò senza Euridice” y de la ópera Orfeo y Euridice

Lívia Budai-Batki, mezzosoprano

Tamás Pál

Orquesta Estatal de Hungría / Tamás Pal

Leo Brouwer

Selección de piezas cubanas para guitarra

Matías Liva, guitarra

17.00

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, Ryom 472

Robert Thomspon, fagot

The London Mozart Players / Philip Ledger

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Carl Ditters von Dittersdorf (compositor austríaco, 1739 – 1799)

Sinfonía Nº5, “La transformación de los campesinos de Lycian en ranas”

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

18.00

Erik Satie

Selección de canciones

Jill Gomez, soprano

John Constable, piano

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº2, BuxWV 260

Cuarteto Purcell /

Fartein Valen

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

19.00

Música de Verano

23.00

Música de salón

Thomas Campion

The cypress curtain of night

Michael Chance, contratenor

Christopher Wilson, laúd

Jan Ladislav Dussek

Los sufrimientos de la reina de Francia, op.23

Marek Toporowski, piano

Johann Kaspar Mertz

Popurrí de temas de la ópera “El barbero de Sevilla” de Rossini”, de la Revista de ópera, op.8

Carlos Groisman, guitarra

Jacques Offenbach

Allegro, de la Suite Nº2 del Curso metódico de dúos para dos chelos, op.54

Étienne Péclard, chelo y Roland Pidoux

Gustav Mahler

“El solitario en otoño”, de La canción de la tierra (versión para ensamble de cámara de Arnold Schönberg y Rainer Riehn)

Margriet van Reisen, mezzosoprano

Ensamble Oxalys