Programación Domingo 22 de Diciembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Richard Wagner

Obertura de la ópera El holandés errante, WWV 69

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Maometto II

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento del Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, “El festín de Alejandro”

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Modest Mussorgsky

– La feria de Sorochinsky. Escena de la feria

– La feria de Sorochinsky. “Gopak”

Noriko Ogawa, piano

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Música en el CCK (Margarita Pollini)

14.00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Música de salón

Elizabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y continuo

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, vila da gamba

Ketil Haugsand, clave

Giuseppe Martucci

Tres piezas para piano, op.64

Francesco Caramiello, piano

Hans Graf

Cuarteto para flauta y cuerdas en Sol mayor

Miembros del Ensamble Schönbrum

Henryk Wieniawski

Dos mazurcas de salón, op.12 (arreglo para violín y piano de Josef Wieniawski)

Bartosz Bryla, violín

Andrzej Tatarski, piano

Leoš Janáček

“Perseverancia”, “Los caballos de mi amado” y “Pequeño ramillete”, de Canciones folklóricas moravas

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Graham Johnson, piano