Programación Domingo 21 de Junio

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Francesco Durante (compositor napolitano, 1684-1755)

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Manuel Ponce

Suite para guitarra en la menor “al estilo de Weiss”

Andrés Segovia, guitarra

Ludwig van Beethoven

Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3

Trío Beaux Arts

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlomair

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº14 en La bemol mayor, op.104

Cuarteto de Cleveland

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Benjamin Britten

En esta isla, op.11

Marianne Hirsti, soprano

Rudolf Janson, piano

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en la menor, R.418

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Paul Constantinescu

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica “Moldova” de Iasi / Ion Baciu

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

07.00

Momentos Musicales

Edward Elgar

Pompa y circunstancia, op.39, Nº1

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, WoO1

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Mi bemol mayor, op.8, Nº5, R.253, “La tempestad del mar”

Andrés Gabetta, violín

Camerata Basel / Andrés Gabetta

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de El príncipe Igor (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

-Trío en un movimiento en Si bemol mayor, WoO 39]

-Trío en un movimiento en Mi bemol mayor, Hess 48

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Complemento musical