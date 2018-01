Programación Domingo 21 de Enero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Los palabristas (Esteban Peicovich)

04.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, “El filósofo”

Orquesta de Cámara Orpheus

Aaron Copland

Seis episodios de Billy the Kid (trascripción para dos pianos)

Marcelo Bratke y Marcela Roggeri, dúo de pianos

Michel Richard Delalande (compositor del barroco francés, 1657-1726)

Sobre los ríos de Babilonia, gran motete basado en el Salmo 137

Les Arts Florissants / William Christie

08.00

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº6 en re menor, op.12, Nº4, G.506, “En la casa del diablo”

Cantilena / Adrian Shepherd

Anton Webern

Cuarteto

Cuarteto Italiano

09.00

Georg Philipp Telemann

Doble concierto para flauta dulce, flauta travesera y orquesta en mi menor, TWV 52

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Samuel Barber

Cuarteto Nº1, op.11

Cuarteto Chester

Gabriel Fauré

En el bosque de septiembre, op.85, Nº1

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

10.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, “Appassionata”

Maria João Pires, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

François Couperin

Segundo concierto real para dos claves en Re mayor

Laurence Boulay y Françoise Lengellé, dúo de claves

11.00

Biagio Marini (compositor italiano, 1594-1663)

Passacaglia en sol menor

Voices of Music / David Tayler

Robert Schumann

Sonata para violín y piano en la menor, op.105

Uto Ughi, violín

Wolfgang Sawallisch, pianoforte

Joseph Haydn

Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

12.00

Richard Wagner

Idilio de Sigfrido

Orquesta Filarmónica de Múnich / Sergiu Celibidache

Béla Bartók

Danzas populares rumanas

Claude Helffer, piano

Jean-Marie Leclair

Recreación musical de ejecución sencilla Nº2, op.8

Ensamble Florilegium

13.00

Carl Nielsen

Sinfonía Nº2, “Los cuatro temperamentos”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

John Tavener (compositor inglés, 1944-2013)

Motete Funeral Ikos

Coro de la Catedral de Westminster / James O’Donnell

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90

Alfred Brendel, piano

14.00

Heinrich Ignaz Franz von Biber (compositor oriundo de Bohemia, 1644-1704)

Passacaglia para violín solo en sol menor

Elicia Silverstein, violín barroco

Gioacchino Rossini

Obertura de la ópera Guillermo Tell

Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer

Julián Aguirre

Aires nacionales argentinos, op.17

Alfredo Corral, piano

Johannes Brahms

Dos motetes para coro mixto a capella, op.74

Coro Filarmónico de Eslovaquia / János Ferencsik

15.00

Francisco Guerau

Pasacalles de primer tono. Diecisiete diferencias de Pasacalles del Compasillo

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Heitor Villa-Lobos

Noneto

Coro y Conjunto Instrumental / Gil Jardim

16.00

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Véneto / Bruno Giurana

Frédéric Chopin

Estudios para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

17.00

Hans Werner Henze

Cinco canciones napolitanas, para barítono y orquesta de cámara

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Berlín / Richard Krauss

Eugene Goossens

Suite, op.6

Grupo de Música de Cámara de Londres

Jean-Féry Rebel

Los elementos, suite para orquesta

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

18.00

Los Especiales de La 96.7: Bernarda Fink

23:00

Música de salón