Programación Domingo 20 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº96 en Re mayor, Hob.I:96, “El Milagro”

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Aaron Copland

Seis episodios de Billy the Kid (trascripción para dos pianos)

Marcelo Bratke y Marcela Roggeri, dúo de pianos

Michel Richard Delalande

Sobre los ríos de Babilonia, gran motete basado en el Salmo 137

Les Arts Florissants / William Christie

08.00

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº6 en re menor, op.12, Nº4, G.506, “En la casa del diablo”

Cantilena / Adrian Shepherd

Anton Webern

Cuarteto de cuerdas

Cuarteto Italiano

09.00

Georg Philipp Telemann

Doble concierto para flauta dulce, flauta travesera y orquesta en mi menor, TWV 52

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Samuel Barber

Cuarteto Nº1, op.11

Cuarteto Chester

Gabriel Fauré

En el bosque de septiembre, op.85, Nº1

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

10.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, “Appassionata”

Maria João Pires, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

François Couperin

Segundo concierto real para dos claves en Re mayor

Laurence Boulay y Françoise Lengellé, dúo de claves

11.00

Sergei Rachmaninov

Dos danzas de la ópera Aleko: “Danza de las mujeres” y “Danza de los hombres”

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Edgar Moreau, chelo

David Kadouch, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor, Wq 182, Nº1, H 657

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Nicolò Paganini

Sonata con variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Joseph Weigl, op.29

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

12.00

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces

Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía en re menor, K.397

Marián Pivka, piano

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

Zoltán Kodály

Danzas de Marosszék

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

13.00

Carl Nielsen

Estudio sobre la naturaleza, Fs.82, Oh flor, inclina tu cabeza, op.21, Flor del manzano

Solveig Faringer, soprano

Nanette Nowels-Stenholm, piano

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op.80

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta, violín y orquesta en Re mayor

Friedemann Immer, trompeta

Reinhard Goebel, violín

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Rudolf Buchbinder, piano

14.00

Heinrich Franz von Biber

La batalla

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Georges Bizet

Juegos de niños, op. 22

Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos

Boris Blacher

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Joseph Haydn

Dos canzonettas inglesas sobre textos de Anne Hunter: Ella nunca me habló de su amor, Hob.XXVIa:34 y Una canción pastoral, Hob.XXVIa:27

Adrienne Csengery, soprano

Malcolm Bilson, fortepiano

15.00

Gioachino Rossini

Obertura de El barbero de Sevilla (transcripción para dos guitarras de Mauro Giuliani)

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Manuel Narro

Concierto para clave y orquesta

Silvia Márquez, clave

Ensamble La tempestad / Silvia Márquez

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2 en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Mario Kuri-Aldana

Trío mexicano

Trío Tempori

16.00

Benedetto Ferrari

Chi non sa come amor, Non fia piu ver y Quando prendon riposo

Philippe Jaroussky, contratenor

L’Ensemble Artaserse

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Antal Jancsovics

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para cuarteto en Fa mayor, K.288

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

17.00

Howard Hanson

Suite Merry Mount

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Jacquet de la Guerre

Sonata de cámara Nº3 en Re mayor

Musica Fiorita

Jean Sibelius

Selección de canciones

Jorma Hynninen, barítono

Ralf Gothóni, piano

Franz Danzi

Concierto para corno y orquesta en Mi mayor

Hermann Baumann, corno

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

18.00

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano, op.9

Nelson Goerner, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº11 en La mayor, op.6, Nº11

I Musici

Bohuslav Martinů

Noneto

Ensamble Viena-Berlín

Loysète Compère

Nous sommes de l’ordre de Saint Babouyn

Ensemble Clément Jannequin / Dominique Visse

19.00

Nicolò Paganini

Sonata concertata para flauta y guitarra

James Galway, flauta

Kazuhito Yamashita, guitarra

Darius Milhaud

Las coéforas, op.24, sobre texto de Paul Claudel basado en Esquilo

Vera Zorina, recitante

Irene Jordan y Virginia Babikian, sopranos

McHenry Boatwright, bajo-barítono

Schola Cantorum de Nueva York

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leoanrd Bernstein

20.00

Matthew Locke

Suite N°2 para ensamble de violas

Hespèrion XX / Jordi Savall

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

György Ligeti

Seis bagatelas para quinteto de vientos

Ensamble Viena- Berlín

21.00

Heino Eller

Crepúsculo, poema sinfónico

Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Louis Spohr

Seis canciones alemanas, op.103, para soprano, clarinete y piano

Helen Donath, soprano

Dieter Klöckert, clarinete

Klaus Donath, piano

Roberto Gerhard

Noches en Barcelona, música de ballet

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Edmon Colomer

22.00

Jean-Baptiste Senaillé

Sonata para violín y continuo Nº6

Jaap Schöreder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Carl Nielsen

Sinfonía N°3, op. 27,“Expansiva”

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Nancy Wait Kromm, soprano

Kevin McMillan, barítono

Georg Philipp Telemann

Fantasía para flauta dulce sola Nº1 en La mayor

Dan Laurin, flauta dulce

Georg Philipp Telemann

Fantasía para flauta dulce sola Nº2 en la menor

Dan Laurin, flauta dulce

Georg Philipp Telemann

Fantasía para flauta dulce sola Nº10 fa sostenido menor

Dan Laurin, flauta dulce

23:00

Música de salón