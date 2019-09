Programación Domingo 2 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº1 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres cornos de caza y cuerdas en Re mayor

Ensamble Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Fa mayor, K.547

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigan, piano

Gerard Victory (compositor irlandés, 1921-1995)

Tres retratos de Irlanda

Sinfonietta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias Ó Duinn

08.00



Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Máximo Pujol (compositor argentino, 1957)

Elegía para guitarra

María Isabel Siewers, guitarra

Xin Huguang (compositor chino, 1933-2011)

“Gada Meilin”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper



09.00

Franz Liszt

“A los cipreses de la Villa del Este 1 y 2”, del Tercer año del ciclo “Años de peregrinaje”

Zóltan Kocsis, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

Suite de la ópera “La doncella de nieve”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Donald Johanos

Béla Bartók

Concierto para viola y orquesta

Karen Elaine, viola

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho



10.00

Johann Sebastián Bach

Suite francesa Nº4 en Mi bemol mayor, BWV 815

Christophe Rousset, clave

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº6 en Si bemol mayor, op.18, Nº6

Cuarteto Bartók

Paul-Agricole Genin

Carnaval de Venecia, op.14

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

11.00

La gran aldea (Italia)

Francesco Biscogli

Concierto para trompeta, oboe, fagot, dos violines y continuo

Gábor Dienes, oboe

Pál Petz, trompeta

Lászlo Haro, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Ferruccio Busoni

Valses para orquesta, op.53

Orquesta Sinfónica del Norte de Alemania / Werner Andreas Albert

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº7

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Selección de la Misa Solemne en Re mayor, op.123

Lucía Popp, soprano

Yvonne Minton, mezzosoprano

Mallory Walker, tenor

Gwynne Howell, bajo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Emanuel Ax, piano

Miembros del Cuarteto de Cleveland

13.00

La música del fauno

Erwin Schulhoff

Concerto doppio para flauta, piano y orquesta

Karl Heinz Schütz, flauta

Maria Prinz, piano

The Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.6, N°9

Trío Locatelli

Carl Nielsen

Suite luciferina para piano, op.45

Elisabeth Westenholz, piano

14.00

Heinrich Franz Von Biber

Partita N°1 de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Johann Christian Bach

Concierto para fagot y orquesta en Mi bemol mayor

Jözsef Vajda, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Leoš Janáček

Sonata para piano Nº1, “Desde la calle”

Leif Ove Andsnes, piano

15.00

Música documental (Música antigua)

Johannes Ciconia

O felix templum jubila, motete

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

Thomas Morley

O amada mía

John Dowland

Vi a mi dama llorar

Thomas Morley

Érase un muchacho con su amada

Joseph Sage, contratenor

Raymond Cousté, laúd

Jan Pieterszoon Sweelinck

De profundis

Coro de Cámara Neerlandés y Conjunto Instrumental / William Christie

Johannes Sigismond Kusser (1660-1727)

Suite para orquesta Nº2 Fa mayor, de El festín de las musas

Aura Musicale

Sebastián Durón (1660-1716)

Pues zagaleja soy, tono divino

Raquel Andueza, voz

Manuel Vilas, arpa doble

Johann Sebastian Bach

Jesús, alegría del hombre, BWV 753, preludio coral

Edward Power Biggs, órgano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

George Dyson

Concierto para violín y orquesta

Lydia Mordkovitch, violín

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Anna Bon

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas

Rhoda Patrick, fagot

Tatiana Geiger, clave

Gabriel Fauré

El jardín cerrado

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Silvestre Revueltas

Cuauhnáhuac

New Philarmonia Orchestra / Eduardo Mata

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, WoO1

Maurice Murphy, trompeta

Consort of London / Robert Haydon Clark

Nicolas Gombert

A quoy tient it, Je suis trop jonette y Or suis je prins

Noël Bisson, soprano

Ensamble de Violas Woodman / Peter Urquhart

23:00

Industria Nacional

Eva García Fernández

Abstracta

Cuarteto de la Universidad Nacional de Tres de Febrero

Vincenzo Bellini

Aria final de la ópera Il Pirata

Adelaida Negri, soprano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Teatro Colón en 1992

Alfonso Montes

Coroto (vals)

Horacio Salgán

A fuego lento

Celso Machado

Ciranda (Roda, Roda)

Mario Pujol

Tangondo

Dúo de Guitarras Bocaccio-Gallino

Celina Kohan de Scher (1931-2015)

Meditación, elegía y fuga. Homenaje a Gilardo Gilardi

Marian Uylenhoet, órgano