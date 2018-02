Programación Domingo 18 de Febrero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Los palabristas (Esteban Peicovich)

04.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Franz Liszt

Sonidos de fiesta, poema sinfónico Nº7, S.101

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob:XVI.50

Emanuel Ax, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

08.00

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, ciclo de canciones op.42

Linda Finnie, mezzosoprano

Anthony Legge, piano

Ludwig van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº1 en Do mayor, WoO 27, Nº1

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

Jean Sibelius

El festín de Baltazar, música incidental op.51

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

09.00

Georg Philip Telemann

Obertura para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos y Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33a

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

10.00

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Johannes Brahms

“Porque toda carne es como el pasto”, 2º movimiento de Un réquiem alemán, op.45

Coro Singverein de Viena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Giovanni Battista Sammartini

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

11.00

Sergei Rachmaninov

La roca, fantasía para orquesta op.7

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Impromptu para piano en fa menor, op.142, D.935, Nº1

Alfred Brendel, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Alfred Printz, clarinete

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

12.00

Paul Dukas

La Péri

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta, violín, cuerdas y B.C. en Re mayor TWV 53

Ensemble Cordia / Stefano Veggetti

Alberto Ginastera

Tres piezas para piano, op.6

Alfredo Corral, piano

Franz Krommer

Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

13.00

Zoltán Kodály

Cuatro madrigales italianos

Györ Girl’s Choir / Miklós Szabó

Wilhelm Friedemann Bach (segundo hijo de J.S. Bach, 1710-1784)

Suite para clave en sol menor, FK 24

Christophe Rousset, clave

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, D.112

Cuarteto Hantzschk

14.00

Marin Marais

Suite Nº1 de la ópera Alcione

Le Concert des Nations /Jordi Savall

Franz Joseph Haydn

Cuatro canciones: Una canción pastoral

Fidelidad

Ella nunca habló de su amor

Canción del marinero

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Marián Lapsansky, piano

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Bystrik Rezucha

15.00

Gioacchino Rossini

Obertura de la ópera Semiramide

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor

Leon Fleischer, piano

Igor Stravinsky

Suites para orquesta N°1 y 2

Orquesta Filarmónjca de Los Ángeles / Gustavo Dudamel

Grabado en vivo en el Walt Disney Concert Hall el 15 de octubre de 2013

16.00

Johann Nepomuk Hummel

Trío para piano, violín y chelo en Mi mayor, op.83

Trío Parnassus

Darius Milhaud

El hombre y su deseo, op.48, música de ballet

Blanche Christensen, soprano

Myrene Nixon, mezzosoprano

Ronald Christensen, tenor

Pym Chartand, bajo

Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel

Nicola Matteis

Selección de la colección de piezas Falsas consonancias de melancolía

Gli Incogniti

Amandine Beyer, violín y dirección

17.00

Jean Sibelius

Sinfonía N°5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Johann Nawbach

La noche viene hacia aquí y De prisa, amada

Andreas Scholl, contratenor

Karl Ernst Schröder, laúd

Markus Märkl, clave

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Andrés Segovia, guitarra

Heitor Villa-Lobos

Preludio para guitarra N°3 en la menor

Julian Bream, guitarra

John Duarte

Díptico para flauta u guitarra N°2, op.86

Gro Sandvik, flauta

Stein-Erik Olsen, guitarra

18.00

Los Especiales de La 96.7: Familia Tiempo

23:00

Música de salón