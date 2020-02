Programación Domingo 16 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Franz Liszt

Sonidos de fiesta, poema sinfónico Nº7, Searle 101

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob:XVI.50

Emanuel Ax, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

08.00

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, ciclo de canciones op.42

Linda Finnie, mezzosoprano

Anthony Legge, piano

Ludwig van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº1 en Do mayor, obra sin número de opus 27, Nº1

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

Jean Sibelius

El festín de Baltazar, música incidental op.51

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

09.00

Georg Philip Telemann

Obertura para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos y Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33a

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

10.00

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Johannes Brahms

“Porque toda carne es como el pasto”, 2º mov. de Un réquiem alemán, op.45

Coro Singverein de Viena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº1

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

11.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Anner Bylsma, chelo

Jos van Immersel, fortepiano

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Franz Schubert

Momentos musicales para piano Deutsch.780, Nº1 a 3

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cinco contradanzas para orquesta, K.609

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

12.00

Mijail Glinka

Barcarola en Sol mayor y Polonesa en Mi bemol mayor

Valery Kamishov, piano

George Frideric Handel

Jubilate, Salmo 11, HandelWV 279

Emma Kirkby, soprano

Judith Nelson, soprano

Charles Brett, contratenor

Rogers Covey-Trump, tenor

Paul Elliot, tenor

David Thomas, bajo

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

Ottorino Respighi

Chacona para violín, órgano y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Georg Philip Telemann

Partita para flauta dulce y continuo Nº5 en mi menor

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

13.00

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº4 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Domenico Gabrielli

Sonata para chelo y bajo continuo en La mayor

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos

Konrad Junghänel, tiorba

Joseph Haydn

Sinfonía Nº50 en Do mayor, Hob.I:50

Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre cuatro canciones de Franz Schubert:

Evgeny Kissin, piano

14.00

Antonio Vivaldi

In turbato mare irato, motete Ryom.627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Johann Christian Bach

Quinteto para flauta, oboe, violín, fagot y clave en Re mayor

Ensamble Barroco de París

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Marc-Antoine Charpentier

Danzas del Concierto para violas a cuatro partes

Les Arts Florissants / William Christie

15.00

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

Víctor Villadangos, guitarra

Cuarteto de Cuerdas de la Universidad de La Plata

Giuseppe Maria Cambini

Sinfonía para gran orquesta Nº1 en Fa mayor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

Eyvind Alnæs (compositor noruego, 1872 – 1932)

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, op.27

Piers Lane, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Andrew Litton

16.00

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº3 Re mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Karl Goldmark

Cuarta y quinta escena del tercer acto de la ópera Merlín

Anna Gabler, soprano

Robert Künzli, tenor

Daniel Behle, tenor

In-Sung Sim, bajo

Coro Filarmónico de Münich

Philharmonie Festiva / Gerd Schaller

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

17.00

Johannes Brahms

Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

George Frideric Handel

Concierto para arpa y orquesta en Si mayor, op.4, Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

18.00

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

George Gershwin

Canciones de comedias musicales:“Somebody loves me”, “Boy wanted”

“Things are looking up”, “Love walked in”

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Christian Frederik Emil Horneman (compositor danés, 1840 —1906)

Obertura y Ballet del tercer acto de la ópera Aladdin

Orquesta Sinfónica de Aalborg / Owain Arwel Hughes

Maria Theresa von Paradis (compositora austríaca, 1759 – 1824)

Siciliana para violín y piano

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

19.00

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en mi menor, Ryom 484

Milan Turcovic, fagot

The English Concert / Trevor Pinnock

Sergei Rachmaninov

Études-Tableaux, op.39

John Ogdon, piano

Arthur Benjamin

Rumba jamaiquina

Orquesta Cleveland Pops / Louis Lane

20.00

Gioachino Rossini

Stabat Mater

Patrizia Pace, soprano

Gloria Scalcchi, mezzosoprano

Antonio Siragosa, tenor

Carlo Colombara, bajo

Coro y Orquesta de la Ópera del Estado de Hungría / Pier Giorgio Morandi

Leoš Janáček

Juventud, septeto para ensamble de vientos (1924)

Solistas de Vientos de la Orquesta de Cámara de Europa

Joseph Nicolas Pancrace Royer

“El vértigo”, “La insegura” y “Marcha de los escitas”, de las Piezas para clave

Christophe Rousset, clave

Frederick Delius

La Calinda (arreglo de Eric Fenby)

Northern Sinfonia of England / Richard Hickox

Joan Ambrosio Dalza

Saltarello y Piva

Christopher Wilson y Shirley Rumsey, laúd

Frank Martin

Balada para saxo alto, piano y orquesta

John Harle, saxofón

Ronald Brautigam, piano

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Riccardo Chailly

Gustav Mahler

Cinco canciones con textos de Friedrich Rückert

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta New Philharmonia / John Barbirolli

Luigi Boccherini

Nocturno en Sol mayor, Gerard 470

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Nicolás Wills

Tres mitos americanos

Orquesta Sinfónica de Colombia / Cecila Espinosa Arango

23.00

Música de salón

Domenico Scarlatti

Fandango en re menor

Genoveva Gálvez, clave

Robert y Clara Schumann

Doce poemas de “Liebesfrühling”, op.37

Stella Doufexis, mezzosoprano

Oliver Widmer, barítono

Graham Johnson, piano

Henry Purcell

Trío sonata Nº6 en Do mayor

Ensamble Diderot

Ignaz Pleyel

Rondó para arpa

Elisabeth Plank, arpa