Programación Domingo 16 de Abril

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Los palabristas (Esteban Peicovich)

04.00

La trasnoche de la 96.7

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy Chamber Ensamble

George Frideric Handel

Suite para clave en mi menor, HWV 438

Trevor Pinnock, clave

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6, G.514

Cantilena / Adrian Shepherd

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Dezsö Ránki, piano

Cuarteto Bartók

Aram Jachaturián

Masquerade suite. Mov.I: Vals (arreglo para flauta y orquesta)

James Galway, flauta

Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Marin Marais

Suite para viola y continuo Nº4 en la menor

Eva Heinitz, viola da gamba

Ernst Victor Wolff, clave

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Momentos Musicales

Marin Marais

Variaciones para flauta sobre Las folias de España

Peter-Lukas Graf, flauta

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Ambroise Thomas

Obertura de la ópera Mignon

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1

Ensamble 415

08.00

La cantata del domingo (Mario Videla)

09.00

El jardín de las delicias (Jorge Araoz Badi)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Los secretos de la abuela (Guillermo Zalcman)

14:00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los sonidos del viento (Mariano Rey)

16.00

La voz humana (Víctor Torres)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un programa de ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón