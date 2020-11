Programación Domingo 15 de Noviembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Historias de noche (Pablo Fiorentini)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres/ Andre Previn

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Anton Webern

Viento de verano. Idilio para orquesta

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Joseph Haydn

Cuatro canciones: Canción de la sirena, Canción pastoral, Fidelidad y Canción del marinero

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

George Frideric Handel

Bacchus ever fair and young, de la oda Alexander’s Feast

Stephen Roberts, baritone

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Coro Bach de Estocolmo

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq.137

Cuarteto Purcell

Felix Mendelssohn

Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

Gabriel Fauré

Nocturno para piano en Si mayor, op.33, Nº2

Pascal Rogé, piano

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77, K.90 (arreglo para laúd clave)

Gergely Sárközy, laúd clave

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en do menor, R.401

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Krystian Zimerman, piano

07.00

Momentos Musicales

Louis Moreau Gottschalk

The Union. Paráfrasis de concierto para piano y orquesta, RO269

Eugene List, piano

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal



Manuel de Falla

Pantomima y Danza ritual del fuego, de “El amor brujo”

Orquesta Sinfónica de la Filarmónica Nacional de Varsovia / Jerzy Semkow

Edvard Grieg

Marcha de homenaje de Sigurd Jorsalfar, op.65.

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.9, Nº1, R.181a, (La Cetra)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

José Pablo Moncayo

Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Las dos Carátulas (Nora Massi y elenco)