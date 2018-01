Programación Domingo 14 de Enero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Los palabristas (Esteban Peicovich)

04.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Franz Xaver Richter (compositor del clasicismo checo, 1709-1789)

Sonata para flauta, chelo y clave en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Dmitri Shostakovich

La edad de oro, suite de ballet op.22

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

08.00

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

John Dowland

Cuatro canciones para tenor y laúd

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº5

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez-Martínez

09.00

Jean-Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Edward Elgar

Seis Promenades para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Bohuslav Martinu

Concierto para doble orquesta de cuerdas, piano y timbales

Jaroslav Saroun, piano

Václav Mazacek, timbales

Orquesta Filarmónica Checa / Jiri Belohlávek

10.00

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº5 en Sol bemol mayor, op.82

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

“Ei parte… Per pietà, ben mio”, aria de Fiordiligi de la ópera Cosí fan tutte

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke’s / Lalo Schifrin

Domenico Scarlatti

Sonatas para clave transcriptas para guitarra por Narciso Yepes

Narciso Yepes, guitarra

11.00

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Arthur Rubinstein, piano

James Moody (compositor estadounidense, 1907-1995)

Pequeña suite para armónica y orquesta

Tommy Reilly, armónica

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Anónimo (motete compuesto en las misiones de Chiquitos, actual Bolivia, hacia 1760)

Ave Maris Stella

Ana María Pagola, mezzosoprano

Musica Segreta / Leonardo Waisman

12.00

Jean Cras (compositor francés, 1879-1932)

Quinteto para arpa, flauta, violín, viola y chelo

Catherine Michel, arpa

Thomas Prévost, flauta

Marie-Christine Millière, violin

Jean-François Benatar, viola

Philippe Bary, chelo

Johannes Brahms

Canciones y valses de amor, op.52

Coro de Cámara de Europa / Nicol Matt

Jürgen Meyer y Friederike Haug, piano a cuatro manos

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en Do mayor, K.380 (arreglo para laúd)

Toyohiko Satoh, laúd

13.00

Ludwig van Beethoven

Once bagatelas para piano, op.119

András Schiff, fortepiano

Thomas Tallis

Dum transisset sabbatum

Coro del King’s College / Stephen Cleobury

Jean Barrière (compositor francés, 1707-1747)

Sonata Nº4 para dos chelos en Sol mayor

Bruno Cocset y Emmanuel Balssa, chelos

Edward Elgar

Suite de Rey Arturo, música incidental

Bournemouth Sinfonietta / George Hurst

14.00

Anton Reicha (compositor checo, 1770-1836)

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Antonio Vivaldi

Concierto para múltiples instrumentos y orquesta en Do mayor, R.558

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Tapiola, op.12

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para órgano en fa menor, K.608

Martin Haselböck, órgano

15.00

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St Martin in the FIelds / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Octeto de Viena

Benjamin Britten

Selección de arreglos de canciones irlandesas recogidas por Thomas Moore

Felicity Lott, soprano

Philip Langridge, tenor

Graham Johnson, piano

16.00

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La follia”

Trío Locatelli

Vítězslav Novák

Suite eslovaca, op.32

Orquesta Filarmónica de Liverpool / Libor Pešek

Franz Danzi

Quinteto para vientos en sol menor, op.56, Nº2

Quinteto Viena-Berlin

17.00

Béla Bartók

Suite para piano, op.14

Andor Foldes.

Jean-Baptiste Lully

Te Deum

Amel Brahim-Djelloul y Claire Lefilliatre, sopranos

Jean-François Lombard, countertenor

Mathias Vidal, tenor

Geoffroy Buffière, bass

Le Poème Harmonique

Les Cris de Paris / Vincent Dumestre

Joseph Lanner

La Haimbacher. Vals del recuerdo, op.112

Ensamble Viena

18.00

Los Especiales de La 96.7: La Camerata Bariloche

23:00

Música de salón