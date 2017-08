Programación Domingo 13 de Agosto

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Los palabristas (Esteban Peicovich)

04.00

La Trasnoche de la 96.7

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

Malcolm Binns, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Benjamin Britten

Fantasía para oboe y cuerdas, op.2

Douglas Boyd, oboe

Andrew Watkinson, violín

Garfield Jackson, viola

David Waterman, chelo

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº9

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559

Cuarteto Purcell

Bohuslav Martinů

Concierto para oboe y pequeña orquesta

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº en La mayor, BWV 806

Glenn Gould, piano

07.00

Momentos Musicales

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Maurice Ravel

La valse (versión para dos pianos)

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Joseph Haydn

Urra!, allí está el vino, del oratorio Las estaciones

Coros de la Radio de la Suisse Romande y Pro Arte de Lausana

Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Antonin Dvorák

Danza eslava para orquesta en mi menor, op.72, Nº2, “Starodávny”

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para clarinete, corno de basetto, violín, viola y chelo en Fa mayor, K.app.90 (580b)

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

08.00

La cantata del domingo (Mario Videla)

09.00

El jardín de las delicias (Jorge Araoz Badi)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Los secretos de la abuela (Guillermo Zalcman)

14:00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los sonidos del viento (Mariano Rey)

16.00

La voz humana (Víctor Torres)

17.00

La música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un programa de ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón