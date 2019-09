Programación Domingo 1 de Septiembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Aria “Principe più non sei… Sì, ritrovarla io giuro”, de la ópera “La Cenicienta”

Javier Camarena, tenor

Los músicos del Principado de Mónaco / Gianluca Capuano

Richard Wagner

Obertura de la ópera “El holandés errante”, WWV 69, en versión para dos pianos

Daniel Blumenthal y Robert Groslot, pianos

Niels Gade

Segundo movimiento de la Sinfonía Nº1 en do menor, op.5

Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt

Charles Gounod

Música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de Londres / Alfred Scholz

Peter Warlock (compoistor inglés, 1894-1930)

Suite Capriol

Hirsch Chamber Players / Leonard Hirsch

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Música en el CCK (Margarita Pollini)

14.00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón

Tradicional inglés

I will give my love an apple, Lord Rendall y Barbara Allen, canciones

Andreas Scholl, contratenor

Andreas Martin, laúd

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano

Stephen Preston, flauta

Richard Burnett, chelo

Jennifer Ward Clarke, piano

Antonín Dvořák

Dúos moravos, op.32, Nº1, 3, 5, 6 y 7

Edita Gruberova, soprano

Vesselina Kasarova, mezzosoprano

Friedrich Haider, piano

Ludwig van Beethoven

Para Elisa, WoO59

Eva Suková, piano

Pietro Mascagni

“Intermezzo” de la ópera Cavalleria Rusticana

I Salonisti