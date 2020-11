Programación Domingo 1 de Noviembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Historias de noche (Pablo Fiorentini)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Gaetano Donizetti

La favorita. Paráfrasis para oboe y piano (arr. Jiri Ruzicka)

Thomas Indermühle, oboe

I Salonisti

Aaron Copland

Cuatro blues para piano

James Tocco, piano

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48,Nº2

Evgeni Kissin, piano

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Anton Webern

Passacaglia para orquesta, op.1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Dieter Klöcker y Waldemar Wandel, clarinetes

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos Musicales

Carl Maria von Weber

Obertura de “Preziosa”

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother

Domenico Scarlatti

Clori, Dorino e Amore. Sinfonia avanti l’opera

Europa Galante / Fabio Biondi

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Evgeny Kissin, piano

Johann Strauss (hijo)

Marcha egipcia, op.335

Marcha para el festival del jubileo, op.396

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Joseph Haydn

Sinfonía Nº16 en Si bemol mayor, Hob.I:16

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

23.15

Industria Nacional

Ennio Bolognini

Plegaria del chelo

Ennio Bolognini, chelo

Donald Kemp, órgano

Fabián Máximo

Suite

Fabián Máximo, piano

Alberto Ginastera

Salmo Nº150, op.5

Coro Nacional de Niños

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Juan Carlos Cirigliano

El sonido de la ciudad

Juan Carlos Cirigliano, piano

Música Camerata Montreal