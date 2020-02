Programación Domingo 09 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Anton Arensky

Suite del ballet Las noches egipcias, op.50a

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, H.584, Wq,158

Cuarteto Purcell

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VII A

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

08.00

Jean Sibelius

La hija de Pohjola, op.49

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

Nicolai Miaskovsky (compositor ruso, 1881-1950)

Cuarteto Nº10 en Fa mayor, op.67, Nº1

Cuarteto Taneyev de Leningrado

Carlos López Buchardo

Tres canciones: “Prendiditos de la mano”, “Si lo hallas” y “Frescas sombras de sauce”

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Claude Debussy

Estampas, L.100: “Pagodas”, “Noche en Granada” y “Jardines bajo la lluvia”

Zoltán Kocsis, piano

09.00

George Frideric Handel

Concerto grosso en mi menor, op.6, Nº3

Orquesta Filarmónica del Norte de Alemania / Hans Zanotelli

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº6 en Re mayor, “La petrificación de Phineaus y sus amigos”

Cantilena / Adrian Shepherd

10.00

Heitor Villa-Lobos

Ciclo brasileiro

Alma Petcherskyi, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Ciurana

Gaetano Donizetti

Cuatro canciones: Il barcaiolo; Ah! rammenta, o bella Irene; Amore e morte y La conocchia

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

James Levine, piano

11.00

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº1 en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Carlos Guastavino

Sonatina para piano en sol menor

Mónica Zubczuk, piano

Paul Hindemith

Minimax. Repertorio de música militar para cuarteto

Cuarteto de la Ópera de Berlín

François Couperin

Tres piezas para clave: La Tendre Fanchon, La Badine y Les Vendangeuses

Blandine Verlet, clave

12.00

Modest Mussorgsky

Cuatro piezas para piano: En la costa sudeste de Crimea, Insignia, Recuerdo de infancia y Cuarto de juegos de los niños

Viktoria Postnikova, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº6 en re menor, op.12, Nº4, G.506, “En la casa del diablo”

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Louis Moreau Gottschalk (Estados Unidos, 1829-1869)

Sinfonía Nº1, “La noche en los trópicos”, (arreglada y completada por Richard Rosenberg)

Orquesta Sinfónica del Hot Springs National Park Festival / Richard Rosenberg

Darius Milhaud

Dúo concertante para clarinete y piano, op.351

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

13.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº93 en Re mayor, Hob:I.93

The Hannover Band / Roy Goodman

Luis Cluzeau Mortet (Uruguay, 1889-1957)

Suite de valses Nº1

Polly Ferman, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2, R.279

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Samuel Barber

Música de verano para quinteto de vientos, op.31

Quinteto de Vientos de Bergen

14.00

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº1, BuxWV 252

Trío del Museo de Boston

Robert Schumann

Arabesco para piano en Do mayor, op.18

Jean-Yves Thibaudet, piano

Anton Reicha

Cuarteto para cuatro flautas en Sol mayor, op.27

Cuarteto Kuhlau

Carl Nielsen

Suite Aladino, FS 89

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Edvard Grieg

Tres cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4 a 6

Leif Ove Andsnes, piano

15.00

Georg Philip Telemann (guéor filip Telemann)

Concierto para viola y orquesta en Sol mayor, TWV 51:G9

Tomás Tichauer, viola (tomás tijáuer)

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Bohuslav Martinú

Sonata para flauta y piano Nº1, H.306

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

William Yeates Hurlstone (William íts járlston)

El espejo mágico

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite (nicolas bréitweit)

16.00

Antonio Salieri

Selección de la ópera La Cifra

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de la Era del Iluminismo / Adam Fischer

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Luis Fernando Benedini, piano

Cuarteto Bessler-Reis

Knudåge Riisager (compositor danés, 1897–1974)

T-DOXC, poema mecánico op.13

Orquesta Sinfónica de Aarhus / Bo Holten

17.00

Franz Liszt

Fantasía para piano sobre temas de El cazado furtivo, de Weber (véber)

Andreas Pistorius, piano

Luis Gianneo

Concierto Aymará para violín y orquesta

Tatiana Samouil, violín

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik (gorélik)

Antonio Soler

Anton y Gila (villancico)

Ensamble Barroco Pigmalión / Jean-Michel Hasler (shan michel jásler)

18.00

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, Suite Nº1, op.64a

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas Nº5 en Re mayor, G.449

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble (puro inglés)

Jean Sibelius

Selección de canciones

Jorma Hynninen, barítono (iórma inínen)

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula (iórma panúla)

19.00

John Dowland

Selección del Primer libro de canciones (1597)

Rogers Covey-Crump, tenor

Jacob Lindberg, laúd

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano y orquesta N°2 en Fa mayor, op.102 (1957)

Yefim Bronfman, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev 19.

Bedřich Smetana

Cuarteto de cuerdas Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

20.00

Tomaso Albinoni

Concierto para trompeta y orquesta en Fa mayor (transcripción para trompeta y órgano)

Maurice André, trompeta

Marie-Claire Alain, órgano

Carlos Chávez

Suite de la música del ballet La hija de Cólquide

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Francis Poulenc

Canciones gallardas

José vanDam, barítono

Jean-Philippe Collard, piano

Franz Anton Hoffmeister

Dúo para flauta y viola en Fa mayor

Brigitte Buxtorf, flauta

Christine Sörensen, viola

21.00

Franz Joseph Haydn

Sinfonía no. 96 en re mayor “El milagro”

Orquesta de Cámara de Europa/ Claudio Abbado

Frédéric Chopin

Dos nocturnos para piano, op.48

Maria João Pires, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en fa sostenido menor op 2 no. 9

Simon Standage y MIcaela Comberti, violines

Anthony Pleeth, chelo

Trevor Pinnock, clave

22.00

Carl Orff

Catulli Carmina, cantata escénica en un prólogo y tres actos (1943)

Ruth Margaret Pütz, soprano

Donald Grobe, tenor

Coro de la Radio de Colonia

Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Ferdinand Leitner

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras Nº1, op.34 “El coraje”

Alexander Lagoya e Ida Presti, guitarra

Mijail Glinka

Vals fantasía

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Turgan Sojiev

Grabado en vivo en la Philharmonie de Berlín el 19 de diciembre de 2013

23.00

Música de salón

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.62 (versión para piano a cuatro manos de Carl Czerny)

Dúo de Pianos Moreno Capelli

Charles Tessier

Hel vel aqueur y Tel lissi man, canciones turcas en lengua macarrónica

No hay en la tierra, canción española

Madonna di Cougna, villanella

Heme aquí a salvo del naufragio, aria de corte

Le Poème Harmonique / Vincent Dumaistre

Ferdinando Carulli

Dúo para guitarra y fortepiano Nº2 sobre temas de Rossini

Leopoldo Saracino, guitarra

Massimo Palumbo, fortepiano

Supply Blecher

“How beauteous are thy feet”, de la colección The Harmony of Maine

Samuel Holyoke

“How beauteous are thy feet”, de la colección The Columbia Repository of Sacred Harmony

Benjamin Carr

“Anthem for Christmas”, de la colección Masses, Vespers, Litanies, Hymns,Psalms, Anthems and Motets… for the use of the Catholic Church in the USA

The Columbus Consort