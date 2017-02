Programación Domingo 05 de Febrero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Los palabristas

04.00

La trasnoche de la 96.7

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en la menor, R.448

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Eric Coates

The Three Elizabeths Suite

East of London Orchestra / Malcolm Nabarro

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)

Pascal Moraguès, clarinete

Christophe Coin, chelo

Patrick Cohen, piano

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

07.00

Momentos Musicales

Georg Philipp Telemann

Obertura para flauta, cuerdas y bajo contínuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Fernando Sor

Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra

08.00

La cantata del domingo (Mario Videla)

09.00

El jardín de las delicias (Jorge Araoz Badi)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Los secretos de la abuela (Guillermo Zalcman)

14:00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los sonidos del viento (Mariano Rey)

16.00

La voz humana (Víctor Torres)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un programa de ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón