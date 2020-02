Programación Domingo 02 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Michael Haydn

Sinfonía Nº18 en Do mayor, P.10

Bournemouth Sinfonietta / Harold Farberman

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor

Evgeny Kissin, piano

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

08.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

César Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Gioachino Rossini

“Serena i vaghi rai… Bel raggio lusinghier” de la ópera Semiramide

Cecilia Bartoli, soprano

Orquesta y Coro del Teatro la Fenice / Ion Marin

09.00

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº6 en Sol mayor, BWV 1019

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Claude Debussy

“Iberia” de Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de la NBC / Arturo Toscanini

Gustav Mahler

Siete canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono

David Lutz, piano

10.00

Zoltán Kodály

Siete piezas para piano, op.11

Kornél Zempléni, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Johann Strauss (hijo)

Aceleraciones, vals op.234

Orquesta Filarmónica de Viena / Robert Stolz

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Re mayor, Hob.II:15

Sexteto de viento de Budapest

11.00

Gustav Holst

St. Paul’s Suite, op.29, Nº2

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carlos Guastavino

Dos cantilenas: Santa Fe antiguo y Trébol

Alfredo Corral, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, WoO34, “Gran sinfonía nacional”

The Philharmonia / Francesco D’ Avalos

Juan Pedro Franze

Pequeño homenaje a Carl Philipp Emmanuel Bach

Mercedes Pomilio, clave

12.00

Rued Langgaard

Flores de la montaña

Tre Musici

André Cardinal Destouches (compositor francés, 1672-1749)

Suite de la ópera-ballet Los elementos

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1 (arreglo orquestal de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Rondó para piano en Do mayor, op.51, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Giovanni Girolamo Kapsberger

Cuatro danzas para laúd

Paul O’Dette, laúd

13.00

Joseph Haydn

Trío Nº27 en Do mayor, Hob.XV:27

Trío de Oslo

Øistein Sommerfeldt (compositor noruego, 1919-1994)

Paisaje noruego, para guitarra, op.61

Stein Erik Olsen, guitarra

Johann Gottlieb Graun (compositor alemán, 1703-1771)

Concierto para viola da gamba y orquesta

Jan Freiheit, viola da gamba

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Johannes Brahms

Tres canciones: Si sólo hubieras sonreído, op.57, Nº2, Amor y primavera I op.3, Nº2, Amor y primavera II op.3, Nº3

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

14.00

Frédéric Chopin

Nocturno en si bemol menor, op.9, Nº1

Nocturno en Mi bemol mayor, op.9, Nº2

Arthur Rubinstein, piano

Christoph Nichelmann (compositor alemán, 1717-1762)

Concierto para clave y orquesta en re menor

Raphael Alpermann, fortepiano

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Claudio Monteverdi

Lamento de Arianna

Veronique Gens, soprano

Le Concert d’Astrée / Emmanuele Haïm

Johann Baptist Vanhal (compositor checo, 1739-1813)

Divertimento para violín, viola y contrabajo

Konrad Other, violín

Helmut Löchel, viola

Barbara Sanderling, contrabajo

15.00

Carl Czerny

Gran sonata brillante

Duo Tal & Groethusen

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

16.00

Dora Pejačević (compositora croata, 1885 – 1923)

Cuarteto con piano en re menor, op.25

Oliver Triendl, piano

Miembros del Cuarteto Sine Nomine

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia, variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Elsner

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Domenico Zipoli

In hoc mundo, cantata en honor a San Juan (manuscrito encontrado en Bolívia, utilizado en las misiones Jesuíticas)

Rodrigo del Pozo, tenor

L’Harmonie des Saisons / Eric Milnes

Andrés Segovia

Estudio sin luz

Wolfgang Lendle, guitarra

17.00

Igor Stravinsky

Selección de Historia del soldado

Guillaume Depardieu, narrador

Ensamble instrumental / Shlomo Mintz

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor

Ensamble Romanesca

18.00

Christoph Willibald Gluck

Arias de la ópera La clemenza di Tito

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

‎Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

19.00

Joseph de Herrando

Sonata para viola d’amore y continuo Nº3 en Sol mayor

Marianne Rônez, viola d’amore

Elisabeth Taschner, chelo

Ernst Kubitschek, clave

Giacomo Puccini

Primer acto de la ópera Turandot

Barbara Hendricks, soprano

Francisco Araiza y Hans Zednik, tenores

Gottfried Hornik, barítono

Ruggero Raimondi y Siegmund Nimsgern, bajos

Coro de la Ópera del Estado de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Ertuğrul Bayraktar (1951)

Ham meyva

Ahmet Kanneci, guitarra

20.00

Matthew Locke (1622-1677)

Música incidental para “La Tempestad” de William Shakespeare

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Robert Schumann

Fantasía en Do mayor para piano, op.17

Martha Argerich, piano

Igor Stravinsky

Polca de circo para un elefante joven

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

21.00

Johann Krieger (1652-1735)

Amados vinos y risas, Amor apasionado, A la soledad y La noche preciosa

Andreas Scholl, contratenor

Alix Verzier, chelo

Karl Ernst Schröder, laúd

Markus Märkl, clave

Antonín Dvořák

Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, “Del Nuevo Mundo”

Orquesta Filarmónica Checa / Karel Ančerl

Vincenzo Capirola

Balleto

Shirley Rumsey, laúd

22.00

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto para clarinete y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, op.2

Thea King, clarinete

Cuarteto Allegri

Alberto Ginastera

Ollantay. Tres movimientos sinfónicos, op.17

Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales / Gisèle Ben Dor

Pauline Viardot

Hai luli!, Habanera y Las muchachas de Cádiz, canciones

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Myung-Whun Chun, piano

Giuseppe Torelli

Concierto para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Concerto Ámsterdam / Jaap Schröder

23.00

Música de salón

Benjamin Godard

“Canción de cuna” de la ópera Joycelyn (transcripción para violín, chelo y piano)

Eroica Trío

Thomas Morley

Milagrosas heridas del amor

Thomas Weelkes

Desde que Robin Hood

Thomas Vautor

Dulce búho de Suffolk

The Hilliard Ensamble / Paul Hilliard

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

L’Archibudelli

Nikolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34 (versión para piano a cuatro manos del compositor)

Dúo de Pianos Moreno-Capelli