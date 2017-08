Programación completa Jueves 10 de Agosto de 2017

00.00

Trasnoche Jazz

Ricardo Cavalli

Beatrice

Easy living

McCoy Tyner Trio

Mr.Gentle and Mr.Cool (Duke Ellington)

Louise Rogers

Alice in wonderland

Alright, okay, you win

————————-

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

01.00

Tiempo Modernos

Jean Sibelius

Sinfonía N°2 en Re mayor, op.43

Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales / Thomas Sondergard

Royal Festival Hall, Londres 18 de Julio 2017

John Williams

Marcas

Ane Sophie Mutter, violín

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Festival de Tanglewood, Boston 16 de julio de 2017

02.00

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Maria Joao Pires, piano

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Henri Tomasi (director y compositor francés, 1901 – 1971)

Concierto para trompeta y orquesta

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

Johannes Brahms

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Johann Sebastian Bach

No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Antonin Dvorák

Leyendas, op.59

Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 “Undine”

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Sol mayor

Vladimir Horowitz, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Giovanni Paolo Cima

Sonata para violín y continuo Nº1

Convivium Ensamble

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

07.00

Y la mañana va

Friedrich von Flotow

Obertura de la ópera “Martha”

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº2 en Re mayor, de la “Música Acuática”, HWV 349

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Marianne Thorsen, violín

Ian Brown, piano

Benjamin Godard

Alegretto y Vals, para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Hector Berlioz

“Minuet de los espíritus alegres”, de La Condenación de Fausto

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

08.00

Cecile Chaminade

Dos piezas para piano: Serenata y Aire de ballet

Eric Parkin, piano

Michael Haydn

Serenata en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi mayor K.261

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

09.00

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos

Camerata Vistula

Giovanni Perluigi da Palestrina

Primera lección para el Jueves Santo, motete

Camerata Oxford

10.00

El artista de la semana

Khatia Buniatishvili

Frederic Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35

Khatia Buniatishvili, piano

—————————

Cesar Franck

El cazador maldito, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker

Giovanni Battista Bononcini

Sonata para dos chelos en la menor

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos

11.00

La gran aldea (Suiza)

Sigismond Thalberg

Fantasía para piano sobre motivos de La Straniera, op.9

Francesco Nicolosi, piano

Frank Martin

Políptico para violín y dos pequeñas orquestas de cuerdas

Orquesta de Cámara de Europa / Thierry Fischer

Ernest Bloch

Preludio y dos piezas para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Pro Arte

12.00

Clásicos a la carta

Giacomo Puccini

Selección de la ópera La Bohème

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Nicole Cabell, soprano

Boaz Daniel, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Bertrand De Billy

Camille Saint-Saëns

El carnaval de los animales

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos.

Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violines

Tabea Zimmermann, viola

Mischa Maisky, chelo

Georg Hörtnagel, contrabajo

Irena Grafenauer, flauta

Eduard Brunner, clarinete

Markus Steckeler, xilofón

Edith Salmen-Weber, glockenspiel

Alexander Borodin

En las estepas del Asia central

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

Carl Orff

“O Fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

13.00

La música del Fauno

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Eugen D’Albert (1864-1932)

Obertura para “Esther”, op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Friedrich Gernsheim (1839-1916)

Cuarteto en la menor, op.31

Cuarteto Manderling

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Johann Strauss

Sobre el bello Danubio azul

Orquesta Sinfónica d Mexico / Enrique Arturo Diemecke

Manuel Ponce

Sonatina Medieval

Carlos Groisman, guitarra

Ottorino Respighi

Antiguas arias y danzas para laúd, Suite Nº3

Orquesta Nacional de Islandia / Ricco Saccani

George Frideric Handel

Concerto Grosso Nº1 en Si bemol mayor, op.3

English Baroque soloists

19.00



Maurice Ravel

Sonata póstuma para violín y piano

Lydia Mordkovich, violin

Clifford Benson, piano

Hector Berlioz

“Sueño de un sábado de brujas”, quinto movimiento de la Sinfonía fantástica

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, op.81

Jeno y Janos Kevehazi, cornos

Ildiko Hegyi y Peter Popa, violines

GyüzüMathé, viola

Peter Szabó, chelo

Paul Dukas

El aprendiz del hechicero

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Slatkin

20.00

Ciclos (Obras y compositores pioneros)

Giulio Caccini

“Odi Euterpe”, de la colección La Nueva Música

Magdalena Kozená, soprano

Private Musicke / Pierre Pitzl

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera. Cuadros de la Rusia pagana

Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

———–

Fernando Sor

Selección de Estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

21.00

Música nocturna

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48, ciclo de canciones sobre poemas de Heinrich Heine

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Samuel Barber

Ensayo para orquesta Nº2, op.12

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Ferdinando Carulli

Serenata para dos guitaras en Sol mayor, op.96, N°2

Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarra

Joseph Bodin de Boismortier

Ballet de Village Nº3, op.52

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

Frédéric Chopin

Berceuse para piano, op.57

Artur Rubinstein, piano

Bohuslav Martinů

Tres parábolas para gran orquesta

Orquesta Filarmónica Checa / Karel Anċerl

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Miembros de Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gioachino Rossini

Recitativo y aria de la ópera El sitio de Corinto

Aleksandra Kurzak, mezzosoprano

Coro de Cámara de Varsovia

Sinfonia Varsovia / Pier Giorgio Morandi

23:00

Industria Nacional

Hilda Dianda (1925)

Dos estudios en oposición, obra elecroacústica

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Sinfónica Nacional / Guillermo Becerra

Carlos Florit Servetti (1956)

Transparencias, op.14

Alejandro Beresi, oboe

Carlos Beresi, vibráfono