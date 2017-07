Programación Martes 25 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Bill Perkins

When you’re smiling

Song of the Islands

Paolo Frésu y Omar Sosa

Angustia

Alma

Jonathan Horenstein

The best is yet to come

Cowboys and angels

00.30

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

01.00

Tiempos Modernos

Gerald Finzi (Inglés 1901-1956)

Concierto para clarinete y cuerdas, op.31

Annelien Van Wauwe, clarinete

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / James MacMillan

Town Hall de Escocia 31 de marzo de 2017

Kenji Bunch (EEUU 1973)

Aspectos de un elefante

Orquesta Sinfónica de Oregon / Carlos Kalmar

Oregon, EEUU, 11 de marzo de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº7

Cuarteto Purcell

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Emerson

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Arnold Bax

Trío en Si bemol

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en sol menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, “La Trucha”

András Schiff, piano

Miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

George Frideric Handel

Sonata a 5 en Si bemol Mayor, HWV 288

Simon Standage, violín

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Wolfram Christ, viola

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “Drum roll”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en La mayor, R.396

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Y la mañana va

Johan Halvorsen

Danzas noruegas para violín y orquesta

Dong-Suk Kang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Maurice Ravel

Mi madre la oca, cinco piezas infantiles. Versión orquestal

Orquesta Filarmónica de Los Angeles / Carlo Maria Giulini

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra en Sol mayor, op.8, Nº4

Pepe Romero, guitarra

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº5

Ensamble Couperin

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, libro Nº1, op.19

Martin Jones, piano

Alexander Glazunov

Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Hugo Wolf

“En primavera”, sobre textos de Eduard Mörike

Olaf Baer, barítono

Geoffrey Parsons, piano

09.00

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826

María Tipo, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en re menor, K.397

Robert Riefling, piano

George Gershwin

Obertura Cubana

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº2 en Fa mayor, op.50

Dénes Kovács, violin

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

10.00

El artista de la semana

Cuarteto Borodin

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº3 en Fa mayor, op.73

Cuarteto Borodin

————

Antonio Pasculli

Concierto para oboe y piano sobre motivos de la ópera “La Favorita”, de Donizetti

Ivan Paisov, oboe

Natalia Shcherbakova, piano

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Jean Sibelius

Suite El cisne blanco, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Aulis Sallinen

Música de cámara Nº3 para chelo y orquesta de cuerdas, op.58. “Las danzas nocturnas de Don Juan Quijote”

Mats Rondin, chelo

Orquesta de Cámara de Finlandia / Okko Kamu

Oskar Merikanto

Vals de una noche de Verano

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°5 en do menor

Wilhelm Backhaus, piano

——————–

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.210

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Carl Heinrich Graun (1703-1759)

“Il mar s’inalza e freme”, de la ópera L’Orfeo

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko

14.00

El compositor de la semana

Mijail Glinka

Sinfonía sobre dos temas rusos

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

————-

Alfredo Casella

Scarlattiana, divertimento sobre música de Domenico Scarlatti para piano y pequeña orquesta, op.44

Martin Roscoe, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Scott Joplin

Magnetic rag

Itzhak Perlman, violín

André Previn, piano

15.00

Música documental (El clasicismo)

Iwan Müller (1786-1854)

Cuarteto para clarinete y cuerdas N°1 en Si bemol mayor

Friedericke Roth, clarinete

Ensamble Berolina

Franz Anton Hoffmeister

Concierto para viola y orquesta en Re mayor

Gérard Caussé, viola

Los Solistas de Moscú-Montpellier

Franz Xaver Mozart (1791-1844)

Selección de las Ocho canciones alemanas

Barbara Bonney, soprano

Malcolm Martineau, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Obras concertantes de Saint-Saëns)

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.29

Pascal Rogé, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Camille Saint-Saëns

Romanza para violín y orquesta en Do mayor, op.48

Olivier, Charlier, violín

Ensamble Orquestal de París / Jean-Jacques Kantorow

———

Toru Takemitsu

Y supe que era el viento

Ensamble Nueva Música de Toronto

21.00

Música Nocturna

Giovanni Perluigi da Palestrina

Misa del Papa Marcello

The Tallis Scholars / Peter Phillps

Isaac Albéniz

“El Polo”, de la Suite Iberia

Alcia de Larrocha, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Si bemol mayor, “L’irresoluto”

Concerto Köln

Hugo Wolf

Serenata italiana

Cuarteto Hagen

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet Séguin

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en La mayor, op. 2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Ton Koopman, clave

Richter van der Meer, cello barroco

Michael Haydn

Marcha turca

Collegium Aureum

23:00

Industria Nacional

Piotr Illich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, “Pequeña Rusia”

Orquesta Sinfónica Nacional / Carlos Vieu

Fernando Lerman

Sonata para saxo alto y piano

María Noel Luzardo Fornella, saxo alto

Martha Fornella, piano