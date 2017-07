Programación 20 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Red

Dodge city

Blues for Donna

Mahavishnu Orchestra

Thousand Island Park

Miles beyond

Buddy Greco

How long has this been going on

People will say we’re in love

After the lights go down low

———————-

00.30

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

01.00

Tiempos Modernos

Ludwig van Beethoven

Trío en Mi bemol mayor, op.1 Nº1

Andres Keller, violín

Miklos Perenyi, chelo

Denes Varjon, piano

Academia de Música Franz Liszt, Budapest 16 de abril de 2016

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op 26

Janine Jansen, violín

Orquesta de la Radio del Norte de Alemania / Thomas Hengelbrock

Hamburgo, 28 de abril de 2016

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

Eduardo Fernández, guitarra

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe

Barry Tuckwell, corno

Ricardo Requejo, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Frédéric Chopin

Tres Nocturnos para piano, op.9

Claudio Arrau, piano

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Giuseppe Ferlendis

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Ysaÿe

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Nelson Freire, piano

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra y continuo Nº2 en do menor, de El arte de tocar la guitarra o la cítara

László Szendrey-Karper, guitarra

János Sebestyén, clave

Ede Banda, chelo

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, “Pastoral”

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Richard Strauss

Llevo mi amor, op.32, Nº1 y Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo, en sol menor, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Claude Debussy

Preludio para piano, L.117, Nº5: “Las colinas de Anacapri” y Preludio para piano, L.117, Nº1: “Bailarinas de Delfos”

Krystian Zimerman, piano

07.00

Y la mañana va

Gasparo Spontini (director y compositor italiano, 1754-1851)

Borussia, tiempo de marcha triunfal

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Bernhard Henrik Crusell

Introducción y aires variados para clarinete y orquesta, op.12

Kullervo Kojo, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jukka-Pekka Saraste

Frederic Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa Mayor, op.38

Evgeny Kissin, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y cuerdas en Fa mayor, op.1, Nº12

Trio Locatelli

Georges Enescu

Dos intermedios para cuerdas

Orquesta de Cámara de Lausana / Lawrence Foster

08.00



Zdenek Fibich (compositor checo, 1850-1900)

Souvenirs para piano, op.41, parte 4

William Howard, piano

Félix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, “Italiana”

Orquesta de la Gewandhaus de Lepizig / Kurt Masur

Rudolf Sieczynski

Viena, ciudad de mis sueños

Robert McDuffie, violín

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel



09.00

Gioacchino Rossini

Introducción, aria y dúo del Stabat Mater

Chris Merritt, tenor

Cecilía Gasdía, soprano

Margarita Zimmermann, mezzosoprano

The Ambrosian Singers

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Fernando Sor

Los dos amigos, op.41

Robert Kubica y Wilma van Berkel, guitarras

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº2 en Re mayor, K.211

Fabio Biondi, violín y dirección

Orquesta de cámara Europa Galante

10.00

El artista de la semana

Claudio Arrau

Robert Schumann

Escenas infantiles, Op.15

Claudio Arrau, piano

———–

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor

Ensamble Romanesca

Anton Arensky

“Siluetas”, suite para orquesta Nº2, op.23

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitry Yablonsky

11.00

La gran aldea (Francia)

Gabriel Pierné

Concierto para piano y orquesta Nº1 en do menor, op.12

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ronald Corp

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre

La Petite Bande / Gustav Leonhardt

Erik Satie

Passacaglia

Aldo Ciccolini, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Fantasía para piano, coro y orquesta en do menor, op.80

Vladimir Ashkenzy, piano

Coro y Orquesta de Clevenland / Vladimir Ashkenzy

Félix Mendelssohn

Selección de Sueño de una noche de verano

Judi Dench, narradora

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Martha Argerich, piano

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Giuseppe Verdi

“Questa o quella”, de Rigoletto

“Quando le sere al placido”, de Luisa Miller

Giuseppe Anselmi, tenor

Registro de 1907

——————–

Nicolai Miaskovsky

Cuarteto Nº13 en la menor, op.86

Cuarteto Taneyev

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Concierto para chelo y orquesta en La mayor

Alison McGillivray, chelo

The English Concert / Andrew Manze

14.00

El compositor de la semana

Arnold Bax

Tintagel

Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd-Jones

————-

Paul Hindemith

“1922”, suite para piano, op.26

Hans Petermandl, piano

Domenico Dall’Oglio (1700-1764)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Joachim Raff (1822-1882)

Obertura para ‘Macbeth’ de Shakespeare

Orquesta del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

Joachim Raff

Trío N°2 en Sol mayor, op.112

Trío Opus 8

Joachim Raff

“Allegro molto”, Segundo movimiento de la Sinfonietta para diez instrumentos de viento, op.188

Miembros de la Orquesta Sinfónica de Basilea / Andrés Joho

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Repetición del tercer concierto de la novena temporada de Manos a las obras, realizado el sábado pasado en el Auditorio de Radio Nacional. En esta oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz ofrecieron un concierto con obras para violín y piano de Prokofiev, Rachmaninov y Shostakovich.

19.30

Jaures Lamarque Pons

Suite del Ballet según Figari

Orquesta Sinfonica del Sodre de Montevideo / Juan Protasi

20.00

Ciclos (Obras y compositores pioneros)

Jean-Joseph Mouret

Los amores de Ragonde, ópera con libreto de Philippe Néricault Destouches

Michael Verschaeve, tenor

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Sophie Marin Degor, soprano

Jean-Louis Bindi, bajo

Otros cantantes

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

21.00

Música nocturna

Alfred Schnittke

Quinteto para piano y cuerdas

Boris Berman, piano

Cuarteto Vermeer

Richard Wagner

Narración del Santo Grial, de la ópera Lohengrin

Jonas Kaufmann, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Donald Runnicles

Heinrich Ignaz von Biber

Partita N°1 de la Harmonia artificioso-ariosa

The Rare Fruits Council

Edino Krieger

Canticum Naturale

Orquesta Sinfónica de la Radio MEC / Eleazaar de Carvalho

Nicholas Charles Bochsa

Nocturno para clarinete y arpa

Luigi Magistrelli, clarinete

Elena Gorna, arpa

Karl Goldmark

En Italia. Obertura, op.39

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Alonso Mudarra

Fantasía y Gallarda

Hesperion XX / Jordi Savall

Krzystof Penderecki

De Natura Sonoris N°2

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Krzystof Penderecki

23:00

Industria Nacional

Luis Gianneo

Sonata para piano N°2

Dora De Marinis, piano

Antonín Dvořák

Sinfonía N°7 en re menor, op.70

Orquesta Sinfo-Filarmónica / Carlos Paita