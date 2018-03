Programación Jueves 1 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Leo Parker

The lion’s roar

Rollin’ with Leo

Martin Brunner

In the colour of winter

Renee Olstead

Taking a chance on love

What a difference a day makes

Meet me, midnight

————-

Jean Françaix

Concierto para piano y orquesta

Ian Hobson, piano

Sinfonia da Camera de Illinois

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Sueño en el Volga, obertura op.16

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS / Yevgeny Svetlanov

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble Eastman / Donald Hunsberger



08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

Sergei Prokofiev

Suite Escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Franz Léhar

Selección de la opereta “El país de las sonrisas”

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Midori, violín

Nobuko imai, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Alemana / Cristoph Eschenbach

Anton Reicha

Tres romances para dos flautas, op.21

Toke Christiansen y Ole Pedersen, flautas

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

10.00

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor

Ernesto Bitetti, guitarra

Los Solistas de Zagreb

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Liszt

5 estudios de ejecución trascendental, S.139

Evgeny Kissin, piano

11.00

La gran aldea (Suiza)

Ernest Bloch

Sinfonía en Mi bemol

Royal Philarmonic Orchestra / Dalia Atlas

Franz Tischhauser

Concierto del mendigo para clarinete y orquesta de cuerdas

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara de Lausanne /Armin Jordan

Stefan Feingold

Smelltalk

Stefan Feingold, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Camerata Köln

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol mayor, op.100, D.929

Trio Wanderer

13.00

La música de fauno

Igor Stravinsky

El canto del ruiseñor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Camille Saint-Saëns

Septeto en Mi bemol mayor, op.65

Ensamble de Cámara de Zürich

Leopold Mozart

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

14.00

John Ireland (1879-1962)

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

Giuseppe Sammartini (1693 – ca. 1751)

Concierto para chelo piccolo, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Rainer Zipperling, chelo piccolo

Camerata Köln

Edvard Grieg

Suite de la música incidental para “Sigurd Josalfar”, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Amy Beach (1867-1944)

Canción de amor, Un espejismo, Stella Viatoris y Encuentro

Alison Feldt, soprano

Héctor Valdivia, violín

David Carter, chelo

Kathryn Ananda Owens, piano

Amy Beach

Variaciones sobre temas de los Balcanes, op.60b

Orquesta Filarmónica de Moravia / Héctor Valdivia

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Miembros del ensamble The Ambache

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Hoy compartiremos el sexto y último concierto de la temporada 2017 de Manos a las obras, realizado en noviembre del año pasado en el Salón de Honor del CCK. En aquella oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz interpretaron tres obras para piano y violín de Edvard Grieg.

19.30

Jean Philippe Rameau

“Chacona, coro y escena final” de la opera Castor y Pollux

Pablo Pollitzer, tenor

Coro y Orquesta de la compañía de las luces / Marcelo Birman

20.00

Ciclos (Mozart y su mundo)

Giovanni Battista Martini (1706-1784)

Concierto para dos oboes, chelo y orquesta

L’Arpa Festante / Norbert Düchtel

Wolfgang Amadeus Mozart

Clarice cara mia sposa, K.256, aria para tenor

Rolando Vilazón, tenor

Antonio Pappano, bajo

Orquesta Sinfónica de Londres / Antonio Pappano

Franz Liszt

Evocación de la Capilla Sixtina (paráfrasis del Miserere de Allegri y el Ave verum Corpus de Mozart) – 1865

(súsa élekesh) Zsuzsa Elekes, órgano

Franz Liszt

Dos transcripciones para piano del ‘Requiem’ de Mozart (“Confutatis maledictis” y “Lacrimosa”)

Howard Shelley, piano

—————–

Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61

Kaja Danczowska, violín

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / (kashimiesh) Kazimierz Kord

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

Misa en si menor, BWV 232

Johannet Zomer y Véronique Gens, sopranos

(ándreas) Andreas Scholl, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Peter Kooy y Hanno Müller-Brachmann, bajos

Collegium Vocale de Gantes

Philippe Herreweghe

23:00

Industria Nacional

Michaedl Praetorius

Branle de la antorcha

Manuel de Falla

Tres fragmentos de El amor brujo

Hilda Herrera

De tinajas

Astor Piazzolla

Fuga y misterio

Camerata de Guitarras de Buenos Aires

Guillermo Graetzer (1914-1993)

Sonata para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara de La Plata / Andres Spiler

Norma Lado (1934)

Tres preludios para piano

Martha Bongiorno, piano

Registro documental obtenido en el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires el 12 de julio de 2002

Franz Danzi

Quinteto para vientos en Si bemol mayor, op.56, Nº1

Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino