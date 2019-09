Un último trabajo de Elvis, rumbas de Lolita Torres y Credence en Woodstock

En esta emisión de Mirá lo que Te Traje, Bobby Flores y Héctor Larrea arrancan con uno de los últimos trabajos musicales de Elvis Presley, el disco Moody Blue. Continúa la selección musical de esta semana con un popurrí de rumbas de Lolita Torres; la participación de Credence en un Woodstock, una versión de Let it Be de Ray Charles, Mother Nature con la canción Criminal y por último D’ Agostino y Vargas con el tango A Pan y Agua.