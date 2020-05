13-05-2020 ESPECIAL #4 RAE Português – Desde casa em tempos de Covid-19

Duração: 56’30

Apresentação

Notícias: Argentina prorroga quarentena até 24 de maio / Argentina estende prazo para renegociação de dívidas com credores / Acusado de tortura, ex militar argentino é preso no Rio de Janeiro

Saudação ouvinte

Entrevista a Lilia Vence e Maria José Fabiano – Duas profissionais, uma argentina e uma brasileira, contam para a RAE Argentina ao Mundo como vivem a pandemia de COVID-19 e analisam como os respectivos países atravessam a situação.

Encerramento

Locução: Julieta Galván

Produção: Silvana Avellaneda & Julieta Galván

WEB: Julián Cortez

Apresentação

Notícias

Saudação ouvinte I (GLAUBER)

Tom Lupo – especial x falecimento (com áudio)

Aldir Blanc – especial x falecime nto (com áudios)

Especial sobre Canções argentinas: Vencedores Vencidos

Saudação ouvinte II (enganchado Donato-Antônio-Francisco Jackson)

ONU celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa (com áudio)

Encerramento

Duração: 55’20

Locução: Julieta Galván

Produção: Silvana Avellaneda & Julieta Galván

Web: Julián Cortez

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Desde casa em tempos de Covid-19

Duração: 55’

Locução: Julieta Galván

Produção: Silvana Avellaneda & Julieta Galván

Apresentação

Notícias

Saudação ouvinte I

Entrevista: Quarentena & Educação

– Dra. Patrícia Franzoni, professora universitária

– Prof. Marco Ródríguez , professor universitário e de 2º Grau

– Prof. Alejandra Adaro, professora em português de ensino fundamental

Saudação ouvinte II

Encerramento

—————————————————————————————————————————————–

Hoja de ruta – semana 20-04-2020

RAE Português – Duração: 55’04

Apertura

Notícias sobre como vive a Argentina a pandemia de COVID-19

Saudações de ouvintes da RAE Argentina ao Mundo

Spot Institucional

Reportagem a Antonio Avelino da Silva, Diretor do DX Clube Sem Fronteiras

Aplausos. Os argentinos agradecem aos profissionais da saúde seu trabalho no combate à COVID-19

Música: El passo (de y por Miss Bolivia)

Spot Quedate en casa – Miss Bolivia

Reportagem a Carlos Galván, jornalista do jornal Clarín de Buenos Aires

Saudações de ouvintes da RAE Argentina ao Mundo

Encerramento programa

Locução: Julieta Galván

Produção: Silvana Avellaneda & Julieta Galván

Agradecimentos: Carlos Galván

Antônio Avelino da Silva

Danilo Nonato

Francisco Jackson