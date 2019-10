Productos de supermercados aumentaron 15 por ciento esta semana

Andrés Fontana, de Supermercados Fontana, informó que esta semana recibieron la “novedad de fuertes aumentos” e indicó que los proveedores les enviaron las listas de precios con incrementos de entre el 10 y 15 por ciento. “La gente entra, pregunta, está preocupada, y nosotros somos los que damos la cara”, lamentó el comerciante paranaense quien recordó que los lácteos ya habían tenido un aumento hace un par de semanas y ahora se sumó una nueva suba. Asimismo, dijo que la carne registra incrementos del 10 por ciento esta semana. “Tenemos distintas estrategias para trasladar lo menos posible”, dijo Fontana aunque aclaró que es inevitable no aumentar. Más adelante, contó que la modalidad de compra de grandes provistas ya no se usa sino que “la gente vive el día a día, no lleva en grandes cantidades de un mismo producto”. Y agregó que el cliente “busca ofertas, además del auge de la segunda marca, la gente lleva mucho las terceras marcas”. Por último, dijo que las ventas en lo que va de octubre cayeron un 8 por ciento en relación a septiembre.