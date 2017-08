Productores de banana protestan en Plaza de Mayo

Se esta realizando el “bananazo” en Plaza de Mayo contra la “importación indiscriminada” y a muy bajo precio. Los productores de Salta, Jujuy y Formosa reclaman la urgente asistencia del gobierno de Mauricio Macri. El productor José Luis Checa dijo “Estamos exteriorizando una problemática que estamos viviendo los productores de banana este año, con una falta de venta severa producto de un exceso de importación de frutas de Ecuador, Paraguay que hacen que se haya llenado el mercado de bananas importadas en detrimento de la nuestra”. Consultado de por qué no se puede competir con los productos importados expresó “El problema es que en Ecuador hay un excedente de banana y trajeron casi un 25% más que otros años, sumado que allá la fruta está muy barata, esto hace que nosotros no tengamos cabida”. Por otra parte Checa explicó “En este país es prohibido hablar de regular el mercado, Evo Morales suspendió el ingreso de uvas Argentina a Bolivia para proteger a sus productores, no es loco pedir lo mismo acá”.