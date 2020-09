Productor hortícola lomitense destacó crecimiento provincial

En el marco del Día del Agricultor, Ricardo Resler, en diálogo con Radio Nacional Formosa, refirió: “Hubo un cambio rotundo, en el año 1998, cuando vine a Formosa, porque soy oriundo de Chaco, nos reunimos con el entonces ministro de la producción Amadeo Nicora en el medio del campo. Hoy tenemos luz eléctrica, rutas e infraestructura, es abismal el crecimiento de la zona oeste de Formosa”.

Con una explotación de alrededor de 70 hectáreas, Resler da empleo a 10 personas de forma permanente, a lo que hay que sumar la mano de obra que genera las tareas temporales que demanda la producción de sandias, melones y zapallos en sus distintas variedades.

Emergencia agropecuaria

Por otra parte, celebró que el gobernador Insfrán declarará la emergencia agropecuaria provincial, como una de las medidas para acompañar al sector, puesto que en los últimos 4 años, en la gestión de Macri, hubo un abandono del estado nacional a los agricultores formoseños.

“Una vez vino el funcionario de agricultura familiar y quiso imponer una semilla de sandía que rayada larga, que hace 10 años no se vende porque tiene mucho espesor de cascara y el mercado no requiere, y le dijimos, para que trae esto si no se vende”, recordó.

Cosecha

Con respecto a la próxima zafra de cucurbitáceas que se avecina, Resler analizó: “Con esta sequía está un poco complicado, no tenemos grandes expectativas, pero salvaremos lo invertido, la agricultura tiene esta característica, tiene sus vaivenes y hasta que no esté cosechado no hay que proyectar nada”.