Procesaron a dirigentes gremiales y a la referente de los pasivos por los hechos de marzo de 2016

El Juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, dictó el procesamiento de once gremialistas estatales acusados de protagonizar un corte total de la Ruta Nacional 3 en marzo del año pasado, durante un conflicto con el gobierno de Tierra del Fuego por la reforma del sistema previsional.

Junto a los dirigentes gremiales, también fue procesada la referente del sector pasivo de Tierra del Fuego, Patricia Blanco, quién en diálogo con Radio Nacional declaró que “cuando llaman a la mesa de diálogo a nosotros no nos convocan porque dicen que no pertenecemos a ningún sector, pero si nos procesan por estar en la lucha donde estaban todos”. “A nosotros no han faltado el respeto y basureado desde hace cinco años”.