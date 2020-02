Primera muerte por coronavirus fuera de China: cómo es la situación en Argentina

Filipinas registró la primera víctima mortal fuera de China por el coronavirus, que ya dejó más de 300 muertos en China. De acuerdo con las primeros datos, se trata de un hombre chino de 44 años, nativo de la ciudad de Wuhan, origen de la epidemia, aunque, según la información disponible hasta ahora, aparentemente había sido contaminado antes de llegar a ese país.

“Esto justifica un poco el miedo inicial de la OMS cuando declaró la emergencia, que advirtió que esto podía ser un problema en aquellos países que tengan malos sistemas de salud”, indicó Omar Sued, titular de la Sociedad Argentina de Infectología, en diálogo con la Radio Pública.

En tanto, explicó que en la Argentina la situación es “tranquila”, ya que no se registró ningún caso, pero advirtió que la comunidad médica “debe estar alerta” porque “si hay más de 14.000 casos, es muy probable que alguno llegue a la Argentina”. “Si hay más de 14.000 casos, es muy probable que alguno llegue a la Argentina, pero no hay que tener pánico y la comunidad médica tiene que estar alerta para contener esto y que no se produzca una epidemia local”, alertó.

A raíz de la epidemia desatada en Wuhan, algunos países han tomado medidas extremas. Estados Unidos no recibierá a personas que hayan estado en China en las últimas dos semanas y Rusia cerró su frontera con el gigante asiático. A su vez, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya avisó que no repatriará a los ciudadanos brasileros que se encuentren en China.

Por su parte, la Argentina tiene doce ciudadanos en el centro de la epidemia y el Gobierno evalúa como repatriarlos. Mientras tanto, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Ginés González García, recomendó no viajar a China.

“Cualquier persona que venga de la zona de Wuhan, o de otra ciudad de china que esté aislada, que tenga fiebre alta o tos importante, va a ser considerada un caso sospechoso y va ser puesta en observación, y se van a hacer los estudios específicos “, explicó Sued.

El coronavirus 2019-nCoV puede provocar neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Su periodo de incubación medio es de tres a siete días, con un máximo de 14. Los científicos chinos han confirmado que, a diferencia del SARS, es posible el contagio durante la incubación.

Hasta el momento, se registraron 304 muertes y 14.411 casos, mientras que se sospecha de otros 19.544.