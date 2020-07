Prieto trabaja por más visualización del fútbol femenino colombiano

Volumen de Juego, el segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba, entrevistó a la ex jugadora para profundizar en su actualidad, que incluye una carrera como periodista especializada en el fútbol femenino internacional, además de la dirección de la revista deportiva Fémina Fútbol, de la que también es propietaria.

Natalia Prieto Castiblanco se refirió al presente que vive el país “cafetero” con respecto a la pandemia del Covid-19 y, sobre a la vuelta de la actividad de las chicas, señaló que todavía no hay una fecha confirmada, pero indicó que el próximo lunes podría haber novedades, tales como la fecha de inicio, el tipo de torneo a jugar y en qué ciudades se realizaría.

La exfutbolista comentó que son 14 equipos los que participan en la liga femenina. Sin embargo, aclaró que, a pesar del entusiasmo de las jugadoras y del público, aún está lejos de ser profesional debido al poco apoyo de los clubes más importantes del país y a la falta de estructura para el crecimiento de la actividad.

A su vez, la poca visualización de la disciplina es un tema que preocupa a la ex jugadora de la selección colombiana. Al respecto, reconoció que cuando aún estaba en actividad empezó a ver esta cuestión y confesó que fue a raíz de esto que se capacitó en Comunicación Social y Periodismo. Con el tiempo, la revista deportiva Fémina Fútbol terminó convirtiéndose en plataforma y herramienta para trabajar por la actividad y buscar estrategias que aporten al fútbol femenino.

Vale recordar, además, que debido a las distintas denuncias de acoso sexual que sucedieron en este deporte, la Federación Colombiana de Fútbol tomó cartas en el asunto para llevar a la justicia a los responsables de estos delitos.

Para terminar, Natalia Prieto Castiblanco opinó sobre el crecimiento del seleccionado nacional femenino de su país, y relató que, luego de la obtención de los juegos panamericanos de Lima 2019 donde vencieron a Argentina en la final y consiguieron la plaza para los JJOO de Tokio, el equipo dio un salto de calidad en todo sentido. Finalmente, consideró que la disciplina en esta parte del continente ha crecido notoriamente en los últimos años.

