Prestadores de servicios de IOSPER piden la correcta atención de afiliados

Delia Vinzón, Vicepresidente del consejo de Administración de Fundación “La Casita” indicó en nuestra emisora que el directorio del IOSPER elaboró la resolución 486 de fecha 19 de marzo donde indican que las facturaciones de las prestaciones por discapacidad deberán ser prorrateadas , es decir que durante la cuarentena los profesionales no pueden facturar y por ende cortan el servicio a las personas con capacidades diferentes.

Agregó que un grupo de Instituciones elevaron una nota a la dirección provincial de discapacidad para que conozcan esta situación pero no lograron respuesta . En virtud de ello ayer enviaron una carta documento al IOSPER indicando que si en 3 días no tiene notificación o respuestas iniciaran un recurso de amparo comunitario.

Dijo Vinzón que llegaron a esta instancia porque el estado provincial no se hace cargo de las personas con discapacidad.

En el caso de Fundación La casita hay 40 personas que cumplen servicio y 45 pacientes con discapacidad severa que necesitan de atención.