Preso por error: Lo confundieron con un narco

Este viernes salió en libertad Daniel Lobos, un instalador de aire acondicionado que estuvo siete días preso por error. La Justicia Federal lo confundió con un prófugo sospechado de narcotráficante que tiene su mismo nombre.

En diálogo con ¿Quién paga la cuenta? de Radio Nacional Córdoba, Lobos contó como fue la detención, su estadía en la cárcel de Bower y las consecuencias para el y su familia.

“La explicación que me dio es que hubo un error muy grande, el (Juez Hugo Vaca Narvaja) no agarro el caso desde el momento que me detienen, cuando lo recibe se toma la molestia de ver el problema y se dio cuenta de que yo no tenía nada que ver con lo que me acusaban”, dijo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó el martes que había caído en Córdoba Daniel “el Gangoso” Lobos, quien estaba prófugo desde febrero, cuando se realizó un operativo en el que se incautaron 750 kilos de marihuana.

Lobos había sido capturado en una vivienda de Barrio Vicor, en un operativo ordenado por el juez Alejandro Sánchez Freytes.