Presentaron la 6ª Edición de la Maratón por Malvinas

La maratón “Río Grande corre por Malvinas” se llevará a cabo el domingo 18 de noviembre a partir de las 11 horas. En esta oportunidad, sólo realizaran una inscripción aquellos atletas que corran la instancia competitiva de 10 km. El Municipio espera superar la cantidad de personas que participaron el año pasado en las modalidades de “caminata” de 1 km, y “trote” de 3 km.

Andrés Dachary, subsecretario de Modernización e Innovación, señaló la importancia del evento en un contexto político particular y manifestó que “la verdad que es un momento muy particular el tema Malvinas, estamos a horas de apenas haber terminado los Diálogos de Río Grande, enfocados en el tema y, en cierta manera, todos planteaban su preocupación sobre lo que está pasando con las Islas, por lo cual creo que este contexto propone un escenario muy particular para la realización de esta sexta maratón, que siempre sintetizó lo que el pueblo en general siente con el tema Malvinas”.