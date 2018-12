Presentarán recurso de amparo para que IOSPER cubra un tratamiento

Enzo Gabriel Raineri tiene cuatro años y padece un tipo de cáncer infantil denominado neuroblastoma, en el estadio 4. Es una enfermedad que afecta su glándula suprarrenal izquierda, sobre el riñón. Gustavo Raineri, padre del menor confirmó que presentarán un recurso de amparo porque necesitan una droga nueva europea que no contempla la obra social IOSPER. Nosotros no la podemos costear”, aseveró el papá. Por su parte, el presidente de la obra social provincial, Fernando Cañete, explicó que la auditoría médica determinó que este medicamento “no tiene evidencia científica comprobada” por lo que no contemplarán cubrirlo. Aclaró que desde el punto de vista político “no se pueden afrontar” los valores de dicha droga.