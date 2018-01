Presentan novela sobre promesa incumplida de la selección argentina

Juan Pablo De Luca, autor de la novela “Misión Tilcara”, se refirió al argumento de la misma e invito a la presentación que se realizará el próximo 24 a las 19.30 hs en el museo regional de pintura “Jose Antonio Terry” de Tilcara.

De Luca explicó que “Es una novela basada en esa promesa incumplida del año 1986, un grupo de amigos de mediana edad, que empieza a plantearse cuantos mundiales nos quedaran, y las razones de los resultados adversos”.

“Ahora vienen 3 ex jugadores de la Selección no sé si coincide por el libro o fue una decisión pero no cuesta nada intentarlo”, finalizó De Luca