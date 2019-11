Presentan el libro La figura del juez frente a los criterios de designación

Hace un tiempo el Dr. Domingo Mauricio, juez camarista ya jubilado escribió un trabajo, a partir de su experiencia como integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza, en el proceso de designación de jueces.

“Esto me llevó a pensar si lo criterios que se tomaban en cuenta eran suficientemente acabados, como tener una garantía sobre la designación de los mejores aspirantes para cubrir los cargos de jueces y llegué a la conclusión de que esto no significa que las designaciones no hayan sido buenas, sino que es muy difícil evaluar íntegramente las aptitudes para cubrir este tipo de cargos, porque en definitiva se ven los méritos y las capacidades una vez que se está ejerciendo el cargo. Entonces pensé, medité sobre cuáles son esas aptitudes, y para ello nada mejor que tomar como guía la tarea que realiza el juez en su tarea diaria”.

El Dr. Mauricio apuntó que en su trabajo tomó como referencia el libro “El derecho en el Derecho Judicial”, escrito por el filósofo del derecho, el Dr. Carlos Cossio.

La presentación del libro, organizada por la Comisión de Cultura del Club Sirio Libanés, comenzará a las 20 y lo recaudado con la venta del mismo será donado a la Asociación de Jóvenes por la Lucha Contra el Cáncer Infantil, que trabaja en la construcción de La Casita de Malén, primer centro oncológico infantil del Sur provincial.

Foto gentileza Ojos de Café