Presentan “Batalla contra los Silencios”

Andrea Belén Rodriguez, Docente de la UNCo e investigadora del CONICET, se refirió a la presentación de su libro de investigación que se realizará mañana a las 18hs. en el canal de la red youtube de la Editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Rodriguez explicó que la investigación es la versión editada de su tesis de doctorado que se refiere al silencio posterior que sufrieron quienes participaron del conflicto bélico contra Gran Bretaña en 1982, y particularmente hace referencia al grupo de combatientes del Apostadero Naval Marino.

“La guerra de Malvinas estuvo rodeada de silencios, por parte de los civiles, por parte de los militares y, específicamente, la guerra del apostadero, que es una guerra logísitica, no de trincheras, estuvieron organizando el puerto de la capital de las islas. Y esto no cuadra con la imagen principal de lo que para muchos es la guerra, el frente de batalla, el combate cuerpo a cuerpo. Esto hace que durante años estas personas no se hayan animado a hablar, han estado en algunos casos 20 años sin hablar”.