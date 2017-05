Preocupación en la CGT Unificada por los indices inflacionarios que no ceden y las paritarias inconclusas

En el marco de la negociación paritaria de la mayoría de los gremios que representan el trabajo formal en el país, desde la CGT expresaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo. Así lo expresaba a Nacional, el dirigente Omar Plaini:“Estamos muy preocupados porque nuevamente, por segundo año consecutivo el gobierno tiene una aspiración que termina siendo contraria en el ámbito inflacionario. Este año estimó 17% de inflación y ya hemos consumido, en el primer trimestre, 9%. Esto incrementa la pérdida del poder adquisitivo y no puede pretender que cerremos paritarias por 17 o 18%. La realidad indica que cualquier analista le dice que seguramente la inflación estará entre el 23 y el 25% por lo menos. Se tensiona el conflicto social. A eso hay que agregar los despidos, el enfriamiento de la economía, los precios, el gobierno no ha actuado sobre los grandes formadores de precios. Después, cuando hacemos un paro contundente como el del 6 de abril, el gobierno nos responde que no entiende por qué hacemos medidas de fuerza. Estamos haciendo encuentros con distintas personalidades para ver si el clima que nosotros vemos es real o está equivocado.”Consultado sobre los dichos de Macri de que las inversiones llegarán si ganan las legislativas de agosto, el dirigente dijo: “El otro gobierno plateaba “somos nosotros o la nada”, y este hace lo mismo. Volvemos al fundamentalismo que tanto se ha criticado, cuando en realidad lo que hay es una elección de medio término solo para que haya representación popular en el Congreso. Este gobierno reitera el mecanismo que tanto cuestionó diciendo que somos lo nuevo, no tenemos que ver con lo viejo. Todo lo que el gobierno dijo en campaña está cayendo de bruces y con esto se pierde el valor de la palabra. La salida tiene que ser clara: o proteje el mercado interno, apunta al consumo, al salario y tiene un protagonismo central en esto, o evidentemente se va a agudizar la tensión social. Son ellos los que se tienen que hacer cargo y resolver estos temas.” Omar Plaini, miembro de la CGT; secretario general Sindicato deCanillitas; diputado nacional bloque Cultura, Educación y Trabajo.